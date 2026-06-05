lifecell змінює умови роумінгу: скільки гігабайтів отримають абоненти Сьогодні 12:29 — Особисті фінанси

Зміни набудуть чинності з 10 червня 2026 року

Мобільний оператор lifecell повідомив про зміну умов акції «Гігабайти без кордонів» для абонентів тарифу «Жара Лайт Роумінг». Зміни набудуть чинності з 10 червня 2026 року та стосуватимуться обсягу інтернет-трафіку, доступного в роумінгу.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Новий обсяг інтернету в роумінгу

Відтепер абоненти отримуватимуть 8 ГБ мобільного інтернету в таких країнах:

Велика Британія;

Ісландія;

Ліхтенштейн;

Молдова;

Норвегія;

Туреччина;

Чорногорія;

Швейцарія.

Для 35 країн обсяг інтернету становитиме 12 ГБ. До переліку входять: Австрія, Бельгія, Болгарія, Ватикан, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція і Швейцарія.

Коли нараховуватимуть гігабайти

Зазначений обсяг інтернет-трафіку надаватиметься після першої оплати чотиритижневого пакета послуг за тарифним планом, здійсненої після 10 червня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів. До неї увійшли пакети «Рік на зв’язку», «Рік на зв’язку Безлім» та «Рік на зв’язку Безлім+». У новій лінійці передбачені окремі пакети хвилин для міжнародних дзвінків у 19 країн, послуга «Роумінг як вдома», а також можливість підключення додаткового та прямого номерів.

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