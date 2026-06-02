Київстар запустив нову лінійку тарифних планів — ціни
Із 2 червня 2026 року компанія Київстар запровадила для корпоративних клієнтів нову лінійку річних тарифів.
До неї увійшли пакети «Рік на зв’язку», «Рік на зв’язку Безлім» та «Рік на зв’язку Безлім+».
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Що входить до нових тарифів
У компанії зазначають, що нові річні тарифи передбачають:
- фіксовану вартість послуг на рік без щомісячної оплати;
- користування наповненням тарифу одночасно на трьох пристроях завдяки додатковим SIM-карткам без окремої доплати.
У новій лінійці передбачені окремі пакети хвилин для міжнародних дзвінків у 19 країн, послуга «Роумінг як вдома», а також можливість підключення додаткового та прямого номерів.
Для користувачів тарифів «Рік на зв’язку Безлім» і «Рік на зв’язку Безлім+» також доступні нетарифіковані дзвінки на мобільні та стаціонарні номери в Україні, безлімітний мобільний інтернет і персональний інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с.
Ціни
- «Рік на зв’язку» — 4 400грн/рiк;
- «Рік на зв’язку Безлім» — 6 600грн/рiк;
- «Рік на зв’язку Безлім+» — 11 000грн/рiк.
Раніше ми повідомляли, що мобільний оператор «Київстар» оголосив про зміни в тарифах, які стосуються міжнародних дзвінків. Оновлення набули чинності з 12 травня 2026 року та зачепили частину абонентів передплати і пакетів «Все разом».
