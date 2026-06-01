Як швидко передати показання електролічильника у червні 2026 року

Із 30 травня по 3 червня триватиме період передачі показань електролічильника. Якщо зробити це протягом цих 5 днів, клієнти YASNO отримають рахунки у червні за фактично спожиту електроенергію у травні.
Про це пише YASNO.
Передати показання через онлайн-сервіси YASNO можна менш ніж за хвилину.
Це допомагає зберегти:
  • кошти - ви сплачуєте лише за фактично спожиту електроенергію, а не за розраховану по середньому
  • час - вам не доведеться звертатися до YASNO і з’ясовувати розбіжності в нарахуваннях, які виникають через нарахування по середньому.

Передати показання можна так:

  • Особистий кабінет або мобільний застосунок YASNO
Увійдіть у кабінет або застосунок і скористайтесь кнопкою передачі показань. Якщо ще не зареєстровані — створіть обліковий запис за посиланнями: Особистий кабінет bit.ly/my_OK, застосунок bit.ly/yasno_mob.
  • Форму на сайті без реєстрації
Перейдіть за посиланням: bit.ly/data-send, введіть номер особового рахунка, адресу та показання лічильника.
  • Чатботи у Viber або Telegram
У меню оберіть розділ «Передати показання» та внесіть дані. Якщо ще не користувались чатботами — оберіть зручний для вас месенджер та через пошук знайдіть YASNO-online.
Тетяна Берегова
