Як швидко передати показання електролічильника у червні 2026 року

Із 30 травня по 3 червня триватиме період передачі показань електролічильника. Якщо зробити це протягом цих 5 днів, клієнти YASNO отримають рахунки у червні за фактично спожиту електроенергію у травні.

Про це пише YASNO.

Передати показання через онлайн-сервіси YASNO можна менш ніж за хвилину.

Це допомагає зберегти:

кошти - ви сплачуєте лише за фактично спожиту електроенергію, а не за розраховану по середньому

час - вам не доведеться звертатися до YASNO і з’ясовувати розбіжності в нарахуваннях, які виникають через нарахування по середньому.

Передати показання можна так:

Особистий кабінет або мобільний застосунок YASNO

Увійдіть у кабінет або застосунок і скористайтесь кнопкою передачі показань. Якщо ще не зареєстровані — створіть обліковий запис за посиланнями: Особистий кабінет bit.ly/my_OK , застосунок bit.ly/yasno_mob

Форму на сайті без реєстрації

Перейдіть за посиланням: bit.ly/data-send , введіть номер особового рахунка, адресу та показання лічильника.

Чатботи у Viber або Telegram

У меню оберіть розділ «Передати показання» та внесіть дані. Якщо ще не користувались чатботами — оберіть зручний для вас месенджер та через пошук знайдіть YASNO-online.

