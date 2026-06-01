Як швидко передати показання електролічильника у червні 2026 року

Із
30 травня по 3 червня триватиме період
передачі показань електролічильника.
Якщо зробити це протягом цих 5 днів,
клієнти YASNO отримають рахунки у червні
за фактично спожиту електроенергію у
травні.
Передати
показання через онлайн-сервіси YASNO можна
менш ніж за хвилину.
Це допомагає зберегти:
кошти
- ви сплачуєте лише за фактично спожиту
електроенергію, а не за розраховану по
середньому
час
- вам не доведеться звертатися до YASNO
і з’ясовувати розбіжності в нарахуваннях,
які виникають через нарахування по
середньому.
Передати
показання можна так:
Особистий
кабінет або мобільний застосунок YASNO
Увійдіть
у кабінет або застосунок і скористайтесь
кнопкою передачі показань. Якщо ще не
зареєстровані — створіть обліковий
запис за посиланнями: Особистий кабінет
bit.ly/my_OK,
застосунок bit.ly/yasno_mob.
Форму
на сайті без реєстрації
Перейдіть
за посиланням: bit.ly/data-send,
введіть номер особового рахунка, адресу
та показання лічильника.
Чатботи
у Viber або Telegram
У
меню оберіть розділ «Передати показання»
та внесіть дані. Якщо ще не користувались
чатботами — оберіть зручний для вас
месенджер та через пошук знайдіть
YASNO-online.
