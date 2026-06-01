Базове забезпечення в Німеччині: скільки платять у 2026 році Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

У Німеччині люди, які через хворобу, догляд за родиною або інші обставини не мали можливості сплачувати внески до пенсійного фонду, можуть залишитися без повноцінної державної пенсії. Водночас держава передбачила для таких випадків окрему соціальну виплату — базове забезпечення у старості та при втраті працездатності.

Про це пише Ausnews.de.

Хто може отримати базове забезпечення

Базове забезпечення в Німеччині — це соціальна допомога, передбачена 4-ю главою SGB XII. Вона призначена для людей, чий дохід недостатній для покриття основних витрат на життя.

Отримати виплату можуть:

люди пенсійного віку;

особи від 18 років із постійною повною непрацездатністю.

Німецьке пенсійне страхування DRV рекомендує перевірити право на допомогу, якщо загальний дохід людини становить менше приблизно 1101 євро на місяць. При цьому діти або батьки отримувачів допомоги зазвичай не зобов’язані фінансово їх утримувати. Такий обов’язок виникає лише у випадку, якщо річний дохід родичів перевищує 100 тисяч євро.

Які витрати покриває допомога

Базове забезпечення покриває основні життєві витрати. До виплати входять: стандартна сума на проживання, оплата житла та опалення, медичне страхування, витрати на догляд.

Для самотньої людини стандартна сума на життя у 2026 році становить 563 євро. У деяких випадках, зокрема для людей з інвалідністю, передбачена додаткова надбавка — близько 17%.

Наприклад, якщо людина проживає сама, не працює, не має майна та пенсії, а оренда житла разом з опаленням становить 450 євро на місяць, загальна потреба розраховується так:

563 євро — базова сума на проживання;

450 євро — витрати на житло.

Загалом 1013 євро на місяць. Якщо людина не має інших доходів, держава виплачує всю суму. Якщо ж є пенсія або інший дохід, його вираховують із загального розміру допомоги, а держава компенсує різницю.

Як оформити базове забезпечення

Виплату оформлюють через місцеве соціальне відомство Sozialamt. Німецьке пенсійне страхування наголошує, що базове забезпечення не є пенсією, а належить до системи соціальної допомоги, яка фінансується з податків.

Для отримання виплат необхідно подати заяву. При цьому дата подання має важливе значення, оскільки допомогу призначають лише з першого дня того місяця, коли людина звернулася. Виплати за попередні періоди не нараховуються.

Базове забезпечення для пенсіонерів або людей із повною непрацездатністю зазвичай призначають на 12 місяців. Після цього заяву потрібно подавати повторно. Якщо людина безперервно перебуває за межами Німеччини понад чотири тижні, право на отримання виплат тимчасово припиняється.

