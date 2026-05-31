ТОП-5 причин, чому працівники звільняються з роботи

Українські центри зайнятості щодня приймають близько 2,5 тисяч нових клієнтів, більшість із яких залишили попереднє місце роботи та перебувають у пошуках нового працевлаштування. Люди звільняються, навіть не маючи альтернативи, через різні причини — від професійного вигорання до низьких зарплат або вимушеного переїзду через війну.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Основні причини, чому люди покидають свої робочі місця

Відсутність розвитку у компанії

Однією з найпоширеніших причин звільнення є відчуття професійного застою. Працівники залишають компанії, коли не бачать можливостей для розвитку, навчання чи кар’єрного росту.
Фахівці зазначають, за три-пʼять років фахівці встигають навчитися всього у компанії і зрозуміти, що якщо не змінити щось у житті, то є можливість застрягнути в умовному «дні бабака» на все життя.
Тому компаніям варто новлювати підходи до роботи та створювати нові можливості для персоналу.

Війна та переїзд у безпечніші регіони

Українці вимушені залишати свої домівки та місця роботи задля переʼїзду у більш безпечні регіони. Протягом 2026 року до Служби зайнятості вже звернулося 52,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, що становить 17% від усіх клієнтів.
Для мешканців з прифронтових територій доступні програми навчання за ваучерами, їх направляють на підвищення кваліфікації в центри професійно-технічної освіти.

Низька оплата праці

Станом на 2026 рік середня зарплата в Україні становить 30 356 гривень. Значна частина працівників не розглядає вакансії з оплатою нижчою за цей рівень.
Водночас багато роботодавців не поспішають переглядати зарплати для чинних співробітників.
У результаті сума, яка ще кілька років тому вважалася прийнятною, з часом перестає відповідати очікуванням працівників і стає однією з ключових причин звільнень.

Вигорання

Вигорання часто виникає через постійний стрес та відсутність балансу між роботою й особистим життям.
У Службі зайнятості наголошують, що без зміни підходу до організації праці людина може знову зіткнутися з вигоранням навіть після зміни компанії.

Конфлікти в колективі

Причиною звільнення можуть стати і проблеми у стосунках із колегами або новим керівництвом. Навіть працівники, які роками працювали в одній компанії, інколи вирішують звільнитися після змін у колективі чи управлінні.
Раніше Finance.ua писав, що найчастіше вигорання виникає тоді, коли людина намагається бути ідеальною в усіх ролях одночасно: бездоганним фахівцем, турботливим партнером чи партнеркою, уважним татом/мамою й водночас не забувати про власний розвиток.
