Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Українцям можуть не зарахувати роки роботи: про що йдеться

Українці, які працювали в рф нерідко розраховують, що ці роки увійдуть до трудового стажу при виході на пенсію. Однак у Пенсійному фонді пояснюють: так відбувається далеко не завжди.

Розбираємося, як підтвердити стаж роботи за кордоном і в яких випадках розраховувати на його зарахування не варто.

Робота за кордоном

Щоб зрозуміти, чи враховується страховий стаж у росії при виході на пенсію в Україні, варто з’ясувати, чи зараховується робота за кордоном до трудового стажу взагалі.

За правилами, що діяли раніше, закордонний стаж зараховувався лише на підставі двосторонньої угоди про взаємне визнання пенсійних прав між Україною та іншою країною. Але з 2024 року ситуація змінилася. Згідно із Законом № 9453 від 25.04.2024 та Постановою КМУ№ 562 , роки роботи за кордоном тепер можуть враховуватися для набрання необхідного стажу, навіть якщо договору з країною немає. На сам розмір пенсії це не впливає: вона розраховується тільки за внесками, сплаченими в Україні.

Слід врахувати, що Пенсійний фонд України не отримує такі дані автоматично — людина повинна самостійно ініціювати цей процес. Без поданої заяви та підтверджуючих документів іноземний стаж просто не буде врахований.

фактично не працює, особливо щодо останніх років, З росією механізм взаємного зарахування стажуособливо щодо останніх років, пояснив заступник голови правління Пенсійного фонду Олександр Малецький.

Це означає, що до страхового стажу при призначенні пенсії не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року, й навіть за наявності документів про офіційне працевлаштування в рф після початку збройного конфлікту російський трудовий стаж в Україні автоматично виключається з підрахунку.

В окремих випадках — якщо трудова діяльність припадала на період, коли діяли інші правові норми або міжнародні угоди, — ситуація може розглядатися індивідуально. Однак для більшості нинішніх випадків відповідь буде негативною: стаж у росії не зарахують.

Раніше Finance.ua писав , що при розрахунку пенсії до уваги береться не весь стаж, а лише той, що підтверджений офіційно. Періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж.

Після початку 2004 року страховий стаж зараховується лише при сплаті ЄСВ (причому, ці внески не мають бути менше мінімальних). Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі.

Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.

УНІАН За матеріалами:

