0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям можуть не зарахувати роки роботи: про що йдеться

Особисті фінанси
243
Українцям можуть не зарахувати роки роботи: про що йдеться
Українцям можуть не зарахувати роки роботи: про що йдеться
Українці, які працювали в рф нерідко розраховують, що ці роки увійдуть до трудового стажу при виході на пенсію. Однак у Пенсійному фонді пояснюють: так відбувається далеко не завжди.
Розбираємося, як підтвердити стаж роботи за кордоном і в яких випадках розраховувати на його зарахування не варто.

Робота за кордоном

Щоб зрозуміти, чи враховується страховий стаж у росії при виході на пенсію в Україні, варто з’ясувати, чи зараховується робота за кордоном до трудового стажу взагалі.
За правилами, що діяли раніше, закордонний стаж зараховувався лише на підставі двосторонньої угоди про взаємне визнання пенсійних прав між Україною та іншою країною. Але з 2024 року ситуація змінилася. Згідно із Законом № 9453 від 25.04.2024 та Постановою КМУ№ 562, роки роботи за кордоном тепер можуть враховуватися для набрання необхідного стажу, навіть якщо договору з країною немає. На сам розмір пенсії це не впливає: вона розраховується тільки за внесками, сплаченими в Україні.
Читайте також
Слід врахувати, що Пенсійний фонд України не отримує такі дані автоматично — людина повинна самостійно ініціювати цей процес. Без поданої заяви та підтверджуючих документів іноземний стаж просто не буде врахований.
З росією механізм взаємного зарахування стажу фактично не працює, особливо щодо останніх років, пояснив заступник голови правління Пенсійного фонду Олександр Малецький.
Це означає, що до страхового стажу при призначенні пенсії не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року, й навіть за наявності документів про офіційне працевлаштування в рф після початку збройного конфлікту російський трудовий стаж в Україні автоматично виключається з підрахунку.
В окремих випадках — якщо трудова діяльність припадала на період, коли діяли інші правові норми або міжнародні угоди, — ситуація може розглядатися індивідуально. Однак для більшості нинішніх випадків відповідь буде негативною: стаж у росії не зарахують.
Раніше Finance.ua писав, що при розрахунку пенсії до уваги береться не весь стаж, а лише той, що підтверджений офіційно. Періоди трудового стажу, набуті до 2004 року автоматично зараховуються у страховий стаж.
Після початку 2004 року страховий стаж зараховується лише при сплаті ЄСВ (причому, ці внески не мають бути менше мінімальних). Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі.
Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.
За матеріалами:
УНІАН
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems