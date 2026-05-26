ДПС попереджає про фейкові листи щодо «податкового боргу»

Електронний лист
У мережі активізувалися шахраї, які намагаються ошукати громадян під виглядом Державної податкової служби. Українців попереджають про небезпеку та закликають бути максимально пильними під час перевірки електронної пошти.
Про це повідомили у ДПС.

Деталі

Зловмисники організували масштабну фішингову атаку, маскуючись під Державну податкову службу України. Вони масово розсилають електронні листи з неправдивою інформацією про наявність податкового боргу та вимогою негайно погасити його за вказаним у тексті посиланням. Вказані повідомлення є звичайним шахрайством і не мають жодного стосунку до офіційного відомства.
Типові ознаки таких шахрайських листів:
  • сповіщення про вигадану «заборгованість з податків»;
  • заклики якнайшвидше клікнути на посилання, щоб «з'ясувати подробиці» чи «закрити борг»;
  • візуальне оформлення та логотипи, що копіюють фірмовий стиль ДПС;
  • сфабриковані е-мейл адреси, які лише імітують справжні домени держслужби.
Важливо: не переходьте за лінками у таких листах: через них ви можете заразити свій пристрій вірусами або «допомогти» шахраям викрасти особисті і фінансові дані.
Пам’ятайте, що податкова ніколи не вимагає оплати рахунків через посилання в електронній пошті.

Як захиститися: базові правила кібербезпеки

Для захисту особистих даних бізнесу та громадян просять суворо дотримуватися правил цифрової гігієни:
  • ігноруйте та не відкривайте листи від підозрілих чи анонімних адресатів;
  • уникайте переходів за будь-якими лінками із сумнівних повідомлень;
  • у жодному разі не завантажуйте файли, прикріплені до таких листів;
  • контролюйте стан своїх податків лише через офіційні сервіси ДПС (наприклад Електронний кабінет);
  • за наявності запитань звертайтеся безпосередньо на офіційні гарячі лінії служби.
Світлана Вишковська
