ДПС попереджає про фейкові листи щодо «податкового боргу» Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

Електронний лист

У мережі активізувалися шахраї, які намагаються ошукати громадян під виглядом Державної податкової служби. Українців попереджають про небезпеку та закликають бути максимально пильними під час перевірки електронної пошти.

Про це повідомили у ДПС.

Деталі

Зловмисники організували масштабну фішингову атаку, маскуючись під Державну податкову службу України. Вони масово розсилають електронні листи з неправдивою інформацією про наявність податкового боргу та вимогою негайно погасити його за вказаним у тексті посиланням. Вказані повідомлення є звичайним шахрайством і не мають жодного стосунку до офіційного відомства.

Типові ознаки таких шахрайських листів:

сповіщення про вигадану «заборгованість з податків»;

заклики якнайшвидше клікнути на посилання, щоб «з'ясувати подробиці» чи «закрити борг»;

візуальне оформлення та логотипи, що копіюють фірмовий стиль ДПС;

сфабриковані е-мейл адреси, які лише імітують справжні домени держслужби.

Важливо: не переходьте за лінками у таких листах: через них ви можете заразити свій пристрій вірусами або «допомогти» шахраям викрасти особисті і фінансові дані.

Пам’ятайте, що податкова ніколи не вимагає оплати рахунків через посилання в електронній пошті.

Як захиститися: базові правила кібербезпеки

Для захисту особистих даних бізнесу та громадян просять суворо дотримуватися правил цифрової гігієни:

ігноруйте та не відкривайте листи від підозрілих чи анонімних адресатів;

уникайте переходів за будь-якими лінками із сумнівних повідомлень;

у жодному разі не завантажуйте файли, прикріплені до таких листів;

контролюйте стан своїх податків лише через офіційні сервіси ДПС (наприклад Електронний кабінет);

за наявності запитань звертайтеся безпосередньо на офіційні гарячі лінії служби.

