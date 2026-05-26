ДПС попереджає про фейкові листи щодо «податкового боргу»
Деталі
- сповіщення про вигадану «заборгованість з податків»;
- заклики якнайшвидше клікнути на посилання, щоб «з'ясувати подробиці» чи «закрити борг»;
- візуальне оформлення та логотипи, що копіюють фірмовий стиль ДПС;
- сфабриковані е-мейл адреси, які лише імітують справжні домени держслужби.
Як захиститися: базові правила кібербезпеки
- ігноруйте та не відкривайте листи від підозрілих чи анонімних адресатів;
- уникайте переходів за будь-якими лінками із сумнівних повідомлень;
- у жодному разі не завантажуйте файли, прикріплені до таких листів;
- контролюйте стан своїх податків лише через офіційні сервіси ДПС (наприклад Електронний кабінет);
- за наявності запитань звертайтеся безпосередньо на офіційні гарячі лінії служби.
Зарплати до 165 тис. грн: які вакансії стали найбільш оплачуваними у містах України
ПартнерськаІнвестиції в ТЦ — від 1000 грн. S1 REIT відкрила продажі нового фонду
Чи потрібно міняти паспорт після перейменування вулиці — пояснення Міграційної служби
Хто заробляє найбільше в оборонці
Безкоштовні продукти: хто може отримати — умови
В яких містах Європи відпочинок 2026 року обійдеться найдорожче (інфографіка)