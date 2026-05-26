Чи потрібно міняти паспорт після перейменування вулиці — пояснення Міграційної служби Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

В Україні триває процес перейменування вулиць і населених пунктів, через що у громадян часто виникає питання щодо необхідності оновлення документів.

У Міграційній службі Дніпропетровської області пояснили , чи потрібно змінювати паспорт та інші документи після зміни назви вулиці.

Паспорт змінювати не потрібно

У відомстві наголосили, що після перейменування вулиці або населеного пункту громадянам не потрібно замінювати документи, які посвідчують особу.

Це стосується як ID-карток, так і паспортів старого зразка у формі книжечки.

«Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) / зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема до паспорта громадянина України), або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться», — сказано в повідомленні.

Як підтвердити місце проживання власникам ID-карток

Для власників ID-карток документом, який підтверджує місце проживання або перебування, є витяг із реєстру територіальної громади.

Отримати його можна:

у центрі надання адміністративних послуг;

в органі реєстрації;

через застосунок «Дія» після проходження електронної ідентифікації.

У Міграційній службі зазначили, що витяги з реєстру територіальної громади в електронній та паперовій формах мають однакову юридичну силу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 25 грудня 2025 року в Україні діє порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Послуга доступна як для однієї особи, так і для оформлення документів собі та закордонного паспорта або паспортів дитині чи дітям, які досягли або не досягли 14-річного віку.

