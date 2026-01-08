В Україні дозволили одночасно оформлювати ID-картку та закордонний паспорт Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

В Україні дозволили одночасно оформлювати ID-картку та закордонний паспорт

З 25 грудня 2025 року в Україні діє порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Про це повідомила Державна міграційна служба.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 1709, яка набула чинності цього ж дня. Документ затвердив Порядок одночасного оформлення, зокрема замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та паспорта або паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Що передбачає новий порядок

Постанова закріпила на постійній основі можливість за один візит одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Послуга доступна як для однієї особи, так і для оформлення документів собі та закордонного паспорта або паспортів дитині чи дітям, які досягли або не досягли 14-річного віку.

Де можна подати документи

Подати документи для одночасного оформлення можна до:

підрозділів Державної міграційної служби України;

центрів надання адміністративних послуг;

центрів «Паспортний сервіс».

Послуга доступна як на території України, так і за кордоном. У разі подання документів за межами України строк оформлення становить до трьох місяців.

Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі.

Адміністративний збір та оплата

За одночасне оформлення документів сплачується адміністративний збір однією квитанцією. Якщо ID-картка оформлюється вперше після досягнення 14-річного віку, оплата здійснюється лише за оформлення закордонного паспорта.

Розмір адміністративного збору залежить від терміновості оформлення та кількості паспортів, які оформлюються одночасно. Детальна інформація про вартість послуг оприлюднена на сайті Державної міграційної служби України.

Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна перевірити за допомогою сервісу «Перевірка стану оформлення документів». Перевірка здійснюється:

за реквізитами старого внутрішнього паспорта;

у разі першого оформлення ID-картки після досягнення 14 років — за серією та номером свідоцтва про народження.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта: громадянина України, ІD-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

