Скільки буде коштувати оформлення паспортів та довідок з 2026 року (список, ціни)

Особисті фінанси
80
З січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта: громадянина України, ІD-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Причини

З 2026 року ДП Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів.
У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Скільки буде коштувати

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;
  • Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 618 грн.
  • Паспорт громадянина України (ID-картка) до 7 робочих днів — 988 грн.
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1147 грн.
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1787 грн.
  • Посвідка на постійне проживання в Україні — 1235 грн.
  • Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1140 грн.
Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2025, отримають документи за старою ціною.
Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2025, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.
Раніше ми писали, коли паспорт стає недійсним.
Відповідно до п. 108 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабміну від 25.03.2015 № 302, паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі непридатності паспорта для подальшого використання.
Згідно з постановою Кабміну № 302 та наказом МВС № 456, паспорт підлягає заміні, якщо він має такі недоліки:
  • пошкодження, яке заважає візуально ідентифікувати особу чи прочитати дані;
  • пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта;
  • виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки;
  • пошкодження, які блокують можливість зчитування;
  • внесення змін до інформації безконтактного електронного носія).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Payment systems