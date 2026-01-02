Скільки буде коштувати оформлення паспортів та довідок з 2026 року (список, ціни) Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Скільки буде коштувати оформлення паспортів та довідок з 2026 року (список, ціни)

З січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта: громадянина України, ІD-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Причини

З 2026 року ДП Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів.

У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Скільки буде коштувати

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 618 грн.

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 7 робочих днів — 988 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1147 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1787 грн.

Посвідка на постійне проживання в Україні — 1235 грн.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1140 грн.

Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2025, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2025, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Раніше ми писали , коли паспорт стає недійсним.

Відповідно до п. 108 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабміну від 25.03.2015 № 302, паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі непридатності паспорта для подальшого використання.

Згідно з постановою Кабміну № 302 та наказом МВС № 456, паспорт підлягає заміні, якщо він має такі недоліки:

пошкодження, яке заважає візуально ідентифікувати особу чи прочитати дані;

пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта;

виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки;

пошкодження, які блокують можливість зчитування;

внесення змін до інформації безконтактного електронного носія).

