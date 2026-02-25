Нові суми судового збору та адмінпослуг у 2026 — що треба знати Сьогодні 20:38 — Особисті фінанси

Разом із розміром мінімалки та прожиткового мінімуму з початку 2026 року зросли і ставки судових та адмінзрборів

З 1 січня змінилися не тільки мінімальна заробітна плата (8647 грн) та прожитковий мінімум для працездатних осіб (3328 грн), але й судовий збір та вартість окремих адміністративних послуг.

Розповідаємо про нові суми із посиланням на « Юридичний порадник для ВПО ».

Судовий збір

За розірвання шлюбу — 1 331,20 грн.

За поділ майна — від 1 331, 20 грн до 9 984,00 грн.

За подання заяви у справах окремого провадження (наприклад, встановлення факту народження або смерті) — 665,60 грн.

За адміністративний позов (наприклад, оскарження рішення суб’єкта владних повноважень) — 1 331,20 грн.

За апеляційну скаргу — не більше 49 920 грн.

За видачу судового наказу — 332,80 грн.

За повторну видачу копії судового рішення — 9,98 грн за кожен аркуш паперу.

За видачу в електронному вигляді копії технічого запису судового засідання — 99,84 грн.

Адміністративні послуги Державної міграційної служби

Паспорт громадянина України у формі ІD-картки:

до 7 робочих днів — 988 грн;

до 20 робочих днів — 618 грн.

При цьому перший паспорт з 14 років залишається безкоштовним.

Закордонний паспорт:

до 7 робочих днів — 1 787 грн;

до 20 робочих днів — 1 147 грн.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 140 грн.

Посвідка на постійне проживання в Україні — 1 235 грн.

Адмінпослуги Сервісних центрів МВС

Видача посвідчення водія — орієнтовно 608 грн, із них 230 грн — вартість адміністративної послуги, 378 грн — вартість бланкової продукції

Прийняття теоретичного іспиту — 250 грн.

Прийняття практичного іспиту — 420 грн.

Реєстрація/перереєстрація транспортного засобу з видачею свідоцтва в електронній формі та присвоєнням номерів — 350 грн.

