Нові суми судового збору та адмінпослуг у 2026 — що треба знати
З 1 січня змінилися не тільки мінімальна заробітна плата (8647 грн) та прожитковий мінімум для працездатних осіб (3328 грн), але й судовий збір та вартість окремих адміністративних послуг.
Розповідаємо про нові суми із посиланням на «Юридичний порадник для ВПО».
Судовий збір
- За розірвання шлюбу — 1 331,20 грн.
- За поділ майна — від 1 331, 20 грн до 9 984,00 грн.
- За подання заяви у справах окремого провадження (наприклад, встановлення факту народження або смерті) — 665,60 грн.
- За адміністративний позов (наприклад, оскарження рішення суб’єкта владних повноважень) — 1 331,20 грн.
- За апеляційну скаргу — не більше 49 920 грн.
- За видачу судового наказу — 332,80 грн.
- За повторну видачу копії судового рішення — 9,98 грн за кожен аркуш паперу.
- За видачу в електронному вигляді копії технічого запису судового засідання — 99,84 грн.
Адміністративні послуги Державної міграційної служби
Паспорт громадянина України у формі ІD-картки:
- до 7 робочих днів — 988 грн;
- до 20 робочих днів — 618 грн.
При цьому перший паспорт з 14 років залишається безкоштовним.
Закордонний паспорт:
- до 7 робочих днів — 1 787 грн;
- до 20 робочих днів — 1 147 грн.
Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 140 грн.
Посвідка на постійне проживання в Україні — 1 235 грн.
Адмінпослуги Сервісних центрів МВС
- Видача посвідчення водія — орієнтовно 608 грн, із них 230 грн — вартість адміністративної послуги, 378 грн — вартість бланкової продукції
- Прийняття теоретичного іспиту — 250 грн.
- Прийняття практичного іспиту — 420 грн.
- Реєстрація/перереєстрація транспортного засобу з видачею свідоцтва в електронній формі та присвоєнням номерів — 350 грн.
Раніше ми повідомляли, що після купівлі транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації в територіальному сервісному центрі МВС. Які документи потрібні — розповіли тут.
