Українські підприємці забезпечують близько 3% ВВП Польщі

У Польщі працюють понад 100 тисяч бізнесів українців

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

Відповідну заяву він зробив 23 лютого під час виступу у Верховній Раді України в межах візиту до Києва, передає InPoland.net.pl.

Скільки бізнесів створили українці

За словами Чажастого, громадяни України заснували в Польщі:

близько 90 тисяч ФОПів;

понад 20 тисяч компаній.

Ці підприємства працюють у різних секторах економіки та стали помітною складовою польського ринку праці й підприємництва.

Внесок в економіку Польщі

Маршалок Сейму зазначив, що польська влада продовжує створювати умови для легального проживання та працевлаштування громадян України.

За його словами, діяльність українських підприємців має відчутний вплив на розвиток польської економіки та макроекономічні показники країни.

Чажастий також запевнив у подальшій підтримці з боку Польщі та відзначив, що українці можуть пишатися результатами діяльності своїх громадян за кордоном.

Нагадаємо, спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон раніше заявляла , що українці, які перебувають в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, загалом роблять позитивний внесок у ринки праці й економіку держав-членів і не є тягарем для соціальних систем.

«У країнах, де проводили дослідження, наприклад у Чехії, з’ясували, що українці минулого року внесли вдвічі більше коштів, ніж держава витратила на соціальні виплати для них», — заявляла спецпосланниця ЄС.

В 2025 році українці подали 33 800 заявок на реєстрацію одноосібної підприємницької діяльності (JDG) у Польщі та стали найбільшою групою серед іноземців і осіб із подвійним громадянством, які відкривали бізнес у країні. Українські підприємці найчастіше працюють у сфері послуг. Серед основних напрямів:

будівництво;

транспорт;

громадське харчування;

побутові послуги;

ІТ.

