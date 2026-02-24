Польща обмежить медицину для українців: хто втратить право на безкоштовне лікування Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Лікар вивчає медичну карту пацієнтки

З 5 березня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові правила надання медичних послуг громадянам України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це пише InPoland.net.pl.

Безоплатний доступ до медицини збережеться лише для окремих категорій біженців. Для більшості українців зі статусом UKR медичні послуги надаватимуться за умови сплати внесків на медичне страхування.

Хто матиме право на безкоштовну медичну допомогу

Право на безкоштовні медичні послуги без додаткових умов матимуть такі категорії громадян України:

повнолітні громадяни України, які постраждали від катувань або зґвалтування;

діти та підлітки;

вагітні жінки;

жінки після пологів;

особи з довідкою про проживання в колективному закладі розміщення.

Які послуги скасовують

Частину безоплатних медичних послуг для українців буде скасовано. Зокрема, йдеться про:

лікування безпліддя;

операції з видалення катаракти.

У Національний фонд охорони здоров’я Польщі (NFZ) наголосили, що доступ до повного спектра медичних послуг можливий лише за наявності відповідної форми медичного страхування.

Що діяло раніше

Після початку повномасштабної війни в Україні Польща ухвалила так званий спецзакон, положення якого, серед іншого, надавали українським біженцям право на легальне проживання та медичну допомогу без медичного страхування в Польщі. Широкий доступ був частково обмежений в останні місяці.

30 вересня 2025 року повнолітні українці без медичного страхування в Польщі втратили право на відшкодування витрат на ліки та стоматологічне лікування, серед іншого. Однак, незважаючи на відсутність страховки, вони все ще могли отримувати доступ до первинної медичної допомоги, спеціалізованої амбулаторної допомоги та стаціонарного лікування.

Із 5 березня 2026 року ці правила зміняться.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює умови підтримки біженців з України. Тепер замість окремого спеціального режиму допомоги всі інструменти інтегрують до загального Закону про надання захисту іноземцям. Документ набирає чинності 5 березня 2026 року.

