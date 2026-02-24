0 800 307 555
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти

В Україні змінюють правила оплати праці у позашкільній освіті
Верховна Рада 24 лютого в цілому схвалила законопроєкт № 14323, який дозволить підвищувати зарплати працівникам закладів позашкільної освіти.
Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України

Що передбачає закон

Документ спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.
Закон надає право засновникам закладів:
  • встановлювати посадові оклади працівникам у розмірах, що перевищують показники, визначені Кабінет Міністрів України;
  • визначати доплати, надбавки та грошові винагороди понад встановлені урядом норми;
  • запроваджувати додаткові види матеріального стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень.

Мета змін

Реалізація закону має на меті підвищення соціальних гарантій, престижності та мотивації праці працівників позашкільної освіти та створення умов для залучення і утримання кваліфікованих кадрів, а також підвищення якості освітніх послуг.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що у низці українських громад педагоги не отримали надбавку до заробітної плати через технічні причини. Проблема буде вирішена найближчим часом, заявляв міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
З 1 січня 2026 року зарплати мають бути підвищені на 30%. Мова саме про посадові оклади працівників закладів загальної середньої освіти, позашкільної, дошкільної освіти, викладачів професійних училищ та коледжів.
Зі свого боку народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що в бюджетах місцевих громад недостатньо ресурсів для виконання урядового рішення про підвищення зарплат педагогам і соціальним працівникам.
