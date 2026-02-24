Огляд розстрочок у 2026: що пропонують банки Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Розстрочки від українських банків, джерело фото: pixabay

Що робити, якщо виникла потреба придбати коштовний товар, а необхідної суми наразі немає? У таких випадках банки пропонують зручний фінансовий інструмент — розстрочку.

Розстрочка — це спосіб оплати, за якого загальна вартість товару розподіляється на кілька рівних або визначених частин. Покупець сплачує їх поступово, у встановлені строки, зазвичай щомісяця протягом певного періоду.

Деякі банки взагалі пропонують своїм клієнтам безкоштовні розстрочки (за які нічого або майже нічого не потрібно переплачувати. — Ред.). Finance.ua вивчив пропозиції різних банків і підібрав декілька безкоштовних (або майже безкоштовних) розстрочок.

Розстрочка «Плати частинами» від àбанк

Плати частинами від àбанк

Максимальна сума розстрочки за сервісом « Плати частинами » від àбанк може становити до 200 тис. грн. Ліміт розраховується індивідуально для кожного клієнта, що дозволяє враховувати його реальну фінансову спроможність.

На доступну суму впливають, зокрема:

кредитна історія клієнта;

рівень та стабільність доходів;

фінансова дисципліна та активність користування продуктами банку;

наявні кредитні зобов’язання.

Персоналізований підхід дає змогу клієнтам з доброю платіжною історією отримувати вищі ліміти, що вигідно відрізняє продукт від стандартних кредитних рішень.

Термін кредитування складає до 24 місяців, тобто велику суму можна розбити на 25 платежів. Перший платіж — у момент купівлі. Відсоткова ставка — лише 0,00001% річних, тобто клієнт, оформлюючи таку розстрочку, нічого не переплачує.

Розстрочка «Плати частинами» не має жодних прихований комісій: клієнт одразу бачить розмір щомісячного платежу та всі умови.

Рішення щодо надання розстрочки ухвалюється миттєво, разом із цим жодні додаткові документи не потрібні.

Оформити розстрочку «Плати частинами» можна як в тисячах офлайн магазинах — партнерах àбанк, так і в онлайн-магазинах.

Варто відмітити також можливість дострокового погашення розстрочки без жодних додаткових комісій. У випадку ж, якщо клієнт втрачає можливість своєчасно здійснювати платежі (через хворобу, травмування або втрату роботи), банк пропонує на вибір кілька різних шляхів вирішення проблеми. Наприклад, можна під час оформлення розстрочки підключити послугу «Кредитний захист», і тоді страхова компанія може повністю або частково погасити заборгованість за клієнта, що знімає фінансовий тиск у складний період.

Розстрочка «Покупка частинами» від monobank

Розстрочку під назвою «Покупка частинами» пропонує monobank . Оформити її можна у магазинах-партнерах monobank, розбивши суму платежу на кілька частин — від 3 до 25. Кількість платежів визначає магазин-партнер банку.

Існує можливість збільшення кількості платежів, зробивши таким чином розстрочку довшою, ніж пропонує магазин. Однак, такий варіант вже потребуватиме від клієнта додаткової оплати.

Є можливість дострокового погашення розстрочки. Водночас жодних додаткових комісій клієнт платити не буде.

Можна збільшити кількість платежів порівняно з варіантом, що пропонує магазин. У цьому випадку буде додаткова комісія у розмірі від 0,27% до 1,61% від суми залежно від умов магазину та того, наскільки ви збільшуєте кількість платежів.

«Легка розстрочка» від Сенс Банк

Два варіанти розстрочок пропонує своїм клієнтам Сенс Банк. Перший — «Легка розстрочка», за змістом аналогічна пропозиції від monobank. Оформити її можливо під час придбання товарів у мережах магазинів-партнерів Сенс Банк на термін до 24 місяців під 0,01% річних.

Другий варіант — «Миттєва розстрочка», можливість перевести в розстрочку будь-яку покупку на суму від 500 грн.

Сенс Банк періодично проводить акції, під час яких можна оформити таку розстрочку без щомісячної комісії на термін до 3-х місяців. Від 1 жовтня 2025 до 31 грудня 2026 року для власників кредитних карток Red 2.0, Red Cash та «Максимум готівка» доступна акційна пропозиція з оформлення розстрочки на покупку від 1 тис. грн користуючись з кредитних коштів без щомісячної комісії та терміном на 3 місяці.

Розстрочка «Сплачуйте частинами» від ПУМБ

Розстрочка «Сплачуйте частинами» від ПУМБ дуже нагадує за своїми умовами «Покупку частями» від monobank. ЇЇ пропонують оформити у магазинах-партнерах ПУМБ. Сума кредиту становить від 500 до 300 тис. грн, а термін — від 3 до 24 місяців.

Відмінність цієї розстрочки від пропозиції monobank полягає в тому, що у день придбання товару нічого платити не потрібно. Перший платіж виплачується через місяць. Крім того, якщо у вищезгаданих випадках черговий платіж списується безпосередньо з кредитного ліміту, то у варіанті від ПУМБ необхідно буде внести його на спеціальний рахунок. Якщо це не зробити вчасно, банк спише його користуючись з кредитних коштів, але за це візьме з клієнта додаткову комісію.

«Оплата дольками» від Банк Власний Рахунок

Якщо ви є постійним покупцем у мережі магазинів «Сільпо» і маєте картку Банк Власний Рахунок , то на касі самообслуговування під час оплати придбаних продуктів можна оформити розстрочку на суму від 1 тис. грн терміном на 3 місяці. Розсрочка має назву «Оплата дольками». Платіж розподілюється на 3 рівні частини: перша списується з карти одразу, а дві наступні -протягом наступних двох місяців.

Недолік такої розстрочки полягає у тому, що оформити її можна лише у мережі магазинів «Сільпо» і терміном на 3 місяці: на довший термін подібна розстрочка недоступна.

Висновки

Отже. Усі розглянуті вище розстрочки надають можливість придбати необхідні товари без значного одноразового фінансового навантаження. Вони допомагають раціонально розподілити витрати в часі та зробити покупку доступнішою. Водночас перед оформленням варто уважно ознайомитися з умовами договору.

