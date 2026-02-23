У «Дії» запустили бета-тестування виконавчих документів: хто може долучитися Сьогодні 20:21 — Особисті фінанси

Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями — кілька кліків у застосунку

У застосунку «Дія» розпочали бета-тестування нової послуги з цифровізації виконання судових рішень. Користувачі зможуть отримати виконавчий документ онлайн, подати заяву та відстежувати перебіг виконання рішення без відвідування суду.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

«Для того, щоб послуга працювала максимально ефективно, нам потрібна допомога тестувальників. Долучайтеся, щоб разом із нами зробити державні сервіси ще зручнішими», — сказано в повідомленні.

Що передбачає нова послуга

Виконавчий документ — це офіційна судова підстава для виконання рішення. Йдеться, зокрема, про стягнення коштів, майна або виконання інших зобов’язань боржником.

У межах бета-тесту користувачі зможуть:

отримати виконавчий документ у застосунку;

автоматично сформувати та подати заяву;

відстежувати статус виконання рішення в режимі онлайн.

«Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями — кілька кліків у застосунку», — зазначають у «Дії».

Хто може долучитися до тестування

До участі у бета-тесті запрошують громадян України, які:

мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

мають судове рішення, що набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.

Нові правила запроваджують відповідно до оновлених стандартів безпеки. Замість фотоверифікації, яка застосовувалася раніше, дані користувача перевірятимуться шляхом зчитування інформації з електронного чипа біометричного документа через NFC.

Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.

