0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» запустили бета-тестування виконавчих документів: хто може долучитися

Особисті фінанси
18
Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями — кілька кліків у застосунку
Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями — кілька кліків у застосунку
У застосунку «Дія» розпочали бета-тестування нової послуги з цифровізації виконання судових рішень. Користувачі зможуть отримати виконавчий документ онлайн, подати заяву та відстежувати перебіг виконання рішення без відвідування суду.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
«Для того, щоб послуга працювала максимально ефективно, нам потрібна допомога тестувальників. Долучайтеся, щоб разом із нами зробити державні сервіси ще зручнішими», — сказано в повідомленні.

Що передбачає нова послуга

Виконавчий документ — це офіційна судова підстава для виконання рішення. Йдеться, зокрема, про стягнення коштів, майна або виконання інших зобов’язань боржником.
У межах бета-тесту користувачі зможуть:
  • отримати виконавчий документ у застосунку;
  • автоматично сформувати та подати заяву;
  • відстежувати статус виконання рішення в режимі онлайн.
«Замість візитів до суду, очікування в чергах та паперового листування з виконавцями — кілька кліків у застосунку», — зазначають у «Дії».

Хто може долучитися до тестування

До участі у бета-тесті запрошують громадян України, які:
  • мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • мають судове рішення, що набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.
Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.
Нові правила запроваджують відповідно до оновлених стандартів безпеки. Замість фотоверифікації, яка застосовувалася раніше, дані користувача перевірятимуться шляхом зчитування інформації з електронного чипа біометричного документа через NFC.
Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems