У Європі скорочується частка повністю дистанційної роботи Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Після кількох років стрімкого зростання повністю дистанційна робота у Європі входить у фазу помітного спаду.

Про це повідомляють експерти аналітичних центрів Gremi Personal та AntForce Analytics.

Remote-робота втрачає позиції

У Великій Британії на межі 2025−2026 років частка вакансій із повністю віддаленим форматом знизилася до 10−15%. Це найнижчий показник із початку пандемії.

Водночас гібридна модель стала домінуючою формою організації праці. На неї припадає близько 40−45% вакансій.

Подібна тенденція фіксується в Німеччині та більшості країн ЄС. Дані Євростату підтверджують, що повністю дистанційний формат звузився до вузького сегмента спеціалізованих професій — насамперед в ІТ, аналітиці та окремих експертних напрямах.

Польща переходить до гібридної моделі

Аналітики зазначають, що Польща також рухається тим самим шляхом. 8−9% людей в країні регулярно працюють дистанційно, а пропозиції повністю віддаленої роботи нині становлять лише однозначний відсоток від усіх вакансій. Все більше компаній повертаються до очного формату та присутності в офісі, принаймні кілька днів на тиждень.

На цьому фоні у ЄС зростає популярність тимчасової роботи, аутсорсингу процесів і проєктних контрактів. По всьому Євросоюзу ці рішення дедалі частіше використовуються компаніями як інструмент адаптації до економічної нестабільності та невизначеного попиту.

У Польщі гнучка зайнятість відіграє особливо важливу роль у логістиці, виробництві, торгівлі, переробці та бізнес-послугах.

Вплив на українських працівників

Згортання сегмента повністю дистанційних вакансій — тривожний сигнал і для українців, які працюють в Україні та за кордоном.

«Ми фіксуємо стале звуження ринку remote-роботи як за результатами аналізу вакансій у країнах ЄС, так і на основі опитувань українських працівників за кордоном. Для багатьох наших співвітчизників у Польщі, Чехії, Іспанії, Італії чи Португалії саме дистанційна зайнятість залишалася ключовим інструментом доступу до висококваліфікованих позицій. Адже локальні ринки праці не завжди пропонують достатню кількість відповідних вакансій для українських спеціалістів», — зазначає Ніна Масюк, стратегічна радниця AntForce Analytics.

За її словами, у більшості випадків українцям за кордоном доступні робочі місця у сфері послуг, готельно-ресторанному бізнесі (HoReCa), логістиці чи будівництві. Тоді як можливості професійної реалізації у висококваліфікованих секторах залишаються обмеженими. Саме тому скорочення remote-вакансій може мати нетиповий і складно прогнозований вплив на міграційні настрої українців.

«Для частини громадян це означатиме необхідність або переходу в менш кваліфіковані сегменти ринку праці, або перегляду планів щодо довгострокового перебування за кордоном», — підсумовує експертка.

Що стосується вакансій дистанційної роботи в Україні, то як показує аналіз рекрутингових платформ, їх частка серед усіх оголошень, як і в Європі, невелика — усього 7%. Тоді як відгуків на дистанційні вакансії — 33%. Також новою нормою стає гнучкий графік роботи. Такій формі працевлаштування віддали би перевагу біля 32% українців.

Через війну, блекаути та загальну нестабільність український ринок праці працює в режимі турбулентності. Компанії скорочують команди, ставлять найм на паузу, вакансій стає менше. Часто складається враження, що ринок завмер. У такій ситуації багато кандидатів або опускають руки, або продовжують шукати роботу за старими схемами, які вже не дають результату. За посиланням Finance.ua розповідає про ключові стратегії, які допомагають знайти роботу навіть у період затишшя.

