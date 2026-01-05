Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники Сьогодні 08:27 — Особисті фінанси

Сандер ван’т Норденде, генеральний директор рекрутингової компанії Randstad, яка щотижня працевлаштовує близько півмільйона працівників, заявив, що війна за повернення до офісного режиму роботи фактично закінчилася, і тепер з’явилася нова ієрархія. Лише найбільш цінні співробітники можуть вимагати для себе повністю віддалену посаду.

«Потрібно бути особливим, щоб вимагати 100% віддалену роботу. Це стає все більш поширеним явищем. Потрібно мати особливі технологічні навички або певний досвід. Феномен фрилансу, звичайно, розвивався в останні десятиліття… але він також вимагає особливих навичок — хороших комерційних навичок або навичок налагодження зв’язків, які мають далеко не всі», — стверджує ван’т Норденде.

Рекрутер не вважає, що тепер всі повернуться до п’ятиденного графіку роботи з 9 до 5 як до норми. Натомість, за його словами, люди працюватимуть за гібридною моделлю: 3−4 дні на тиждень в офісі та решта днів — з дому.

У дослідженнях це явище вже отримало назву «гібридна ієрархія». Гнучкий графік залишиться привілеєм лише для найкращих співробітників. У деяких компаніях можливість працювати віддалено пропонують як бонус за досягнення або як фактор утримання цінних кадрів. Претендувати на дистанційну роботу або гнучкий графік також можуть працівники з дефіцитними навичками.

