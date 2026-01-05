0 800 307 555
Особисті фінанси
Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники
Сандер ван’т Норденде, генеральний директор рекрутингової компанії Randstad, яка щотижня працевлаштовує близько півмільйона працівників, заявив, що війна за повернення до офісного режиму роботи фактично закінчилася, і тепер з’явилася нова ієрархія. Лише найбільш цінні співробітники можуть вимагати для себе повністю віддалену посаду.
Про це пише Fortune.
«Потрібно бути особливим, щоб вимагати 100% віддалену роботу. Це стає все більш поширеним явищем. Потрібно мати особливі технологічні навички або певний досвід. Феномен фрилансу, звичайно, розвивався в останні десятиліття… але він також вимагає особливих навичок — хороших комерційних навичок або навичок налагодження зв’язків, які мають далеко не всі», — стверджує ван’т Норденде.
Рекрутер не вважає, що тепер всі повернуться до п’ятиденного графіку роботи з 9 до 5 як до норми. Натомість, за його словами, люди працюватимуть за гібридною моделлю: 3−4 дні на тиждень в офісі та решта днів — з дому.
У дослідженнях це явище вже отримало назву «гібридна ієрархія». Гнучкий графік залишиться привілеєм лише для найкращих співробітників. У деяких компаніях можливість працювати віддалено пропонують як бонус за досягнення або як фактор утримання цінних кадрів. Претендувати на дистанційну роботу або гнучкий графік також можуть працівники з дефіцитними навичками.
За матеріалами:
Highload
