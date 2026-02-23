⁨Де найвища та найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у січні 2026 (коментар Гетманцева) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Зарплати в ЄС в січні 2026 року

Якщо проаналізувати медіану мінзарплат у Європі, то у січні 2026 року громадяни ЄС отримували у середньому в місяць 1345,9 євро (67 295 грн) на рівні мінімальної зарплати.

Якщо порахувати таку медіану включно з країнами-кандидатами ЄС, середня мінзарплата складе 1147,3 євро (57 365 грн).

Про це, посилаючись на аналіз Євростату, повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев.

⁨Найвищий показник

Найвищий показник мінімальної зарплати серед європейських країн у січні 2026 року зафіксували у Люксембурзі — 2704 євро або 135,2 тис. грн.

Серед лідерів поруч опинилися Ірландія (2391 євро або 119,6 тис. грн) та Німеччина (2343 євро або 117,2 тис. грн).

Найнижчий показник

Зафіксовано в Україні (173 євро або 8 650 грн), Молдові (319 євро або 15 950 грн), Албанії (517 євро або 25 850 грн).

Це дані Euronews на основі аналізу Євростату (у вибірці — 22 країни ЄС та 7 країн-кандидатів).

Україна

«Українці й досі отримують найнижчі зарплати не тільки серед країн ЄС, а й серед країн-кандидатів. Підвищення зарплат не може бути швидким, а рішення, спрямовані на його реалізацію — простими. Проте одним із ключових завдань на найближчі роки є забезпечення відчутного зростання доходів громадян, адже право українців на гідний рівень життя, справедливу оплату праці та належне пенсійне забезпечення є фундаментом сильної демократичної держав», - зазначив він.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 647 грн.

Місячна ставка: 8 647 грн (плюс 8,1%).

Погодинна ставка: 52 грн.

Експерти зазначають, що таке підвищення лише частково компенсує інфляцію. Основними обмежувальними факторами залишаються дефіцит бюджету та потреби армії. Водночас для працівників бюджетної сфери це означатиме хоча б часткове збереження реальної купівельної спроможності.

Люксембург (1801 євро) і Ірландія (1462 євро). Як тоді повідомляло агентство Eurostat, замикала трійку Голландія (1447 євро). Цікаво, що, для порівняння в 2012 році, лідерами за розміром мінімальної зарплати серед країн — членів Європейського союзу (ЄС) були такожЯк тоді повідомляло агентство Eurostat, замикала трійку Голландія (1447 євро).

Найнижча мінімальна зарплата була в 2012 році — в Румунії (162 євро) і Болгарії (138 євро).

На третьому місці була Литва (232 євро), за якою йшли Латвія (286 євро) і Естонія (290 євро).

Також Finance.ua розповідав, якою буде мінімальна зарплата від 1 січня 2026 року в Україні та країнах Європейського союзу, а також як ці зміни вплинуть на доходи населення. Про це йшлося у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.