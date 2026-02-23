Не всі працівники можуть працювати з генераторами: у Держпраці назвали вимоги для роботодавців Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Для обслуговування генератора працівник повинен пройти спеціальний інструктаж

Зберігання, заправлення та експлуатація генераторних установок належать до робіт підвищеної небезпеки та потребують дотримання вимог охорони праці. Тому до обслуговування генераторів допускаються працівники, які досягли 18 річного віку, не мають медичних протипоказань, пройшли необхідне навчання та перевірку знань та одержали відповідну групу з електробезпеки.

Про це повідомила Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.

Вік, медогляд і допуск до роботи

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці на кожному робочому місці та дотримання законодавства у сфері охорони праці.

Роботи, пов’язані з використанням легкозаймистих і горючих речовин (ЛЗР та ГР), належать до робіт з підвищеною небезпекою. Тому до їх виконання допускаються лише працівники, які відповідають встановленим вимогам.

До таких робіт допускаються особи не молодші 18 років, які:

пройшли попередній медичний огляд під час прийняття на роботу;

проходять періодичні медичні огляди протягом трудової діяльності;

не мають медичних протипоказань.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити:

інструктажі з охорони праці;

навчання з надання домедичної допомоги;

інструктажі щодо дій у разі аварій, пожеж та надзвичайних ситуацій.

Після первинного інструктажу новоприйняті працівники проходять стажування (від 2 до 15 змін) або дублювання (не менше шести змін) під керівництвом досвідченого працівника.

Особи, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, зобов’язані пройти спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. До роботи не допускаються працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань.

Працівники мають бути забезпечені за рахунок роботодавця спеціальним одягом і взуттям, іншими засобами індивідуального захисту та мийними та знешкоджувальними засобами.

Вимоги з електробезпеки

Згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», для обслуговування автономних електростанцій призначаються працівники, які підготовлені відповідно до вимог правил та мають відповідну групу з електробезпеки. Крім того, працівники, які обслуговують автономні електростанції, у своїх діях повинні керуватися вимогами підприємства-виробника електростанції, інструкції щодо її обслуговування й експлуатації.

Підключення й відключення допоміжного обладнання, перевірка та усунення несправностей здійснюються спеціально підготовленими працівниками, які мають не нижче III групи з електробезпеки.

Для отримання II-III груп працівник повинен:

усвідомлювати ризики роботи в електроустановках;

знати правила безпеки та будову електроустановок;

уміти надавати першу допомогу, зокрема застосовувати штучне дихання та непрямий масаж серця.

