0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінансова тривога: як приборкати страх втрати заощаджень

Особисті фінанси
83
Особисті заощадження
Особисті заощадження, Фото: freepik
Надмірний страх втратити гроші може змушувати відкладати важливі рішення або, навпаки, діяти імпульсивно. Контроль, знання та зважені рішення дозволяють знизити рівень тривоги та відновити відчуття стабільності й упевненості в майбутньому.
Про це пишуть фахівці «Фінкульту».
Експерти зазначають, брак фінансової грамотності та відчуття втрати контролю — основні причини виникнення фінансової тривоги.
Коли людина не знає, як працюють фінансові інструменти, будь-які новини можуть сприйматися як сигнал небезпеки.

Як приборкати страх втрати заощаджень

Диверсифікація коштів

Не варто зберігати всі заощадження в одному банку. Розподіл коштів між різними установами допомагає зменшити ризики.
Якщо один банк має проблеми, ви зможете користуватися грошима в іншому банку.

Резерв готівки

На випадок непередбачених обставин доцільно тримати вдома суму для щотижневих чи щомісячних витрат готівкою. Однак зберігати значні суми небезпечно.

Обирайте надійні фінансові інструменти

Депозити та ощадні рахунки в надійних банках залишаються найпоширенішими способами збереження коштів.
Важливо перевіряти, чи підпадають вони під гарантії Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Раніше ми розповідали про чеклист вибору депозиту та банку.

Стежте за економічними новинами

Слідкуйте за тим, як змінюється ситуація в країні: інфляція, зміни у відсоткових ставках, важливі новини про банки. Це допомагає приймати обдумані рішення і швидко реагувати на зміни.

Довіряйте перевіреним джерелам

Пропозиції із «гарантованим доходом без ризику» часто приховують шахрайські схеми.
Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах банків, Національного Банку України та Фонду гарантування вкладів.

Підвищуйте фінансову обізнаність

Обирайте зрозумілі та регульовані фінансові інструменти. Наявність фінансової «подушки» дозволяє почуватися стабільніше навіть у складні періоди.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗаощадженняГрошіФінграмотність
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems