Фінансова тривога: як приборкати страх втрати заощаджень

Особисті заощадження, Фото: freepik

Надмірний страх втратити гроші може змушувати відкладати важливі рішення або, навпаки, діяти імпульсивно. Контроль, знання та зважені рішення дозволяють знизити рівень тривоги та відновити відчуття стабільності й упевненості в майбутньому.

Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Експерти зазначають, брак фінансової грамотності та відчуття втрати контролю — основні причини виникнення фінансової тривоги.

Коли людина не знає, як працюють фінансові інструменти, будь-які новини можуть сприйматися як сигнал небезпеки.

Як приборкати страх втрати заощаджень

Диверсифікація коштів

Не варто зберігати всі заощадження в одному банку. Розподіл коштів між різними установами допомагає зменшити ризики.

Якщо один банк має проблеми, ви зможете користуватися грошима в іншому банку.

Резерв готівки

На випадок непередбачених обставин доцільно тримати вдома суму для щотижневих чи щомісячних витрат готівкою. Однак зберігати значні суми небезпечно.

Обирайте надійні фінансові інструменти

Депозити та ощадні рахунки в надійних банках залишаються найпоширенішими способами збереження коштів.

Важливо перевіряти, чи підпадають вони під гарантії Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Стежте за економічними новинами

Слідкуйте за тим, як змінюється ситуація в країні: інфляція, зміни у відсоткових ставках, важливі новини про банки. Це допомагає приймати обдумані рішення і швидко реагувати на зміни.

Довіряйте перевіреним джерелам

Пропозиції із «гарантованим доходом без ризику» часто приховують шахрайські схеми.

Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах банків, Національного Банку України та Фонду гарантування вкладів.

Підвищуйте фінансову обізнаність

Обирайте зрозумілі та регульовані фінансові інструменти. Наявність фінансової «подушки» дозволяє почуватися стабільніше навіть у складні періоди.

