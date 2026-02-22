Чи можуть збільшити норму площі для субсидії непрацездатним українцям Сьогодні 07:18 — Особисті фінанси

Субсидія на понаднормову площу непрацездатній особі, Фото: freepik

Українці, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги, можуть звернутися за житловою субсидією. Непрацездатні громадяни можуть отримати житлову субсидію з підвищеним на 30% нормативом площі житла.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

У ПФУ пояснили, що якщо у заяві на отримання субсидії на понаднормову площу житла у складі домогосподарства зазначені лише непрацездатні особи, то нормативи площі можуть бути збільшені на 30%:

норма на одну особу 48,87 кв. м + 30% = 63,53 кв. м;

норма на дві особи 62,52 кв. м + 30% = 81,28 кв. м;

норма на три особи 76,17 кв. м + 30% = 99,02 кв. м.

Субсидія на понаднормову площу непрацездатній особі, Інфографіка: Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області

МВФ вимагає прибрати субсидії

Як ми вже згадували , директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.

Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.