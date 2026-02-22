0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можуть збільшити норму площі для субсидії непрацездатним українцям

Особисті фінанси
59
Субсидія на понаднормову площу непрацездатній особі
Субсидія на понаднормову площу непрацездатній особі, Фото: freepik
Українці, які не можуть самостійно платити за комунальні послуги, можуть звернутися за житловою субсидією. Непрацездатні громадяни можуть отримати житлову субсидію з підвищеним на 30% нормативом площі житла.
Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.
У ПФУ пояснили, що якщо у заяві на отримання субсидії на понаднормову площу житла у складі домогосподарства зазначені лише непрацездатні особи, то нормативи площі можуть бути збільшені на 30%:
  • норма на одну особу 48,87 кв. м + 30% = 63,53 кв. м;
  • норма на дві особи 62,52 кв. м + 30% = 81,28 кв. м;
  • норма на три особи 76,17 кв. м + 30% = 99,02 кв. м.
Субсидія на понаднормову площу непрацездатній особі
Субсидія на понаднормову площу непрацездатній особі, Інфографіка: Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області

МВФ вимагає прибрати субсидії

Як ми вже згадували, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.
Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Субсидії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems