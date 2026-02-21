0 800 307 555
Чому зростають суми в платіжках за електроенергію попри відключення

Морози, масовані обстріли енергосистеми та особливості побутового користування електроприладами вплинули на споживання електроенергії в Києві. Попри відключення світла, у січні частина мешканців збільшила використання, що призвело до зростання сум у платіжках навіть за меншої кількості годин електропостачання.
Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Статистика використання електроенергії

Коваленко заявив, що у листопаді 54% киян скоротили споживання електрики, а в грудні цей показник зріс до 62%.
Проте у січні 41% мешканців столиці збільшили споживання, тоді як частка тих, хто зменшив, упала до 38%.
Це пояснюється тривалими морозами та масованими атаками на енергосистему країни. У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план.

Чому рахунки можуть зростати, навіть коли світла так небагато

1 причина: пусковий струм

Після відновлення електропостачання холодильники, насоси та інша техніка споживають у 3−7 разів більше електроенергії під час запуску.
Якщо такі цикли повторюються кілька разів на день, сумарне споживання зростає.

2 причина: особливості індивідуального споживання

На рахунки за електроенергію також впливає поведінка користувачів під час годин, коли є світло.
«Комусь достатньо, коли з’являється світло, приготувати їжу і випрати речі один раз, а хтось вмикає все. Плюс у кожного різної потужності зарядні пристрої, які зараз постійно заряджають», — зазначає гендиректор Yasno.

3 причина: показники лічильника

Важливо щомісяця передавати показники лічильника. Якщо цього не робити, нарахування йдуть за середнім споживанням.

4 причина: несправність лічильника

Іноді причиною може бути несправність лічильника або збій у його роботі. У такій ситуації варто звернутися до оператора системи розподілу для перевірки пристрою та можливого перерахунку.
«Збільшення платіжки — це не парадокс „немає світла — більше платимо“, а результат морозів, концентрованого споживання в години живлення та індивідуальної поведінки. Кількість годин із електроенергією не дорівнює обсягу спожитих кВт·год. Чим тепліше, тим нижчими ставатимуть платіжки, особливо, якщо буде більше світла та менше обстрілів», — підсумував Коваленко.

Як подати заявку на «СвітлоДім» та отримати гроші

До цього Finance.ua зазначав, що українці можуть отримати державну допомогу у розмірі від 100 до 300 тис. гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання у рамках програми «СвітлоДім».
Заявку можуть подати:
  • об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
  • управителі багатоквартирних будинків;
  • житлові та обслуговувальні кооперативи будь-якої форми власності.
Допомога надається на потреби всього будинку, а не окремих квартир. Форма власності будинку не має значення.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика Електроенергія Комунальні послуги
multi app
