Куди інвестувати кошти, щоб отримувати пасивний прибуток
Чимало людей прагнуть знайти інвестиції для пасивного прибутку. Однак кожен з можливих варіантів має як свої плюси, так і мінуси. Зокрема слід оцінювати можливість інвестиції за трьома важливим пунктами: дохідність, ризик та ліквідність.
Про що пише інвестиційний портал InVenture, повідомляє «Телеканал 24».
Як найкраще інвестувати гроші у 2026 році
Дохідність визначається розміром потенційного прибутку. Ризики можуть варіюватися по-різному — від повної втрати капіталу до часткових втрат. А ліквідність, своєю чергою, відображає швидкість, з якою інвестиції можна конвертувати в реальні гроші.
Згідно з думкою експертів, найкраще наразі інвестувати в позики під заставу нерухомості. У таблиці цей варіант набрав цілих 12 балів.
«Ставки — 1,5−2% на місяць, іноді нижчі для якісних об’єктів», — зазначили у тексті.
Наголошується, що це й надалі найзахищеніший формат приватної позики, якщо виконані ключові умови:
- сума позики не перевищує 50−60% від ринкової вартості об’єкта;
- об’єкт ліквідний (квартира або комерція в зрозумілій локації);
- договір оформлений юридично коректно, з правом звернення стягнення.
«Історія показує, що ринок нерухомості здатний різко коригуватися: у кризові періоди падіння цін на 40−60% - це не абстрактний ризик, а реальний сценарій. Саме тому запас за вартістю є критичним», — йдеться у матеріалі.
Експерти відзначають, що на практиці саме іпотечні позики демонструють найвищу дисципліну повернення — позичальник втрачає надто багато у разі дефолту.
На сайті «Український бізнесмен» пишуть, що квартири, а також комерційні приміщення дійсно залишаються у фокусі інвесторів. У 2026 році найбільший попит на нерухомість спостерігається у західних регіонах України та у столиці.
«Тут нерухомість купують не лише для оренди, а й для збереження капіталу у фізичному активі», — пояснили фахівці.
Попри те, що ціни на новобудови зросли через подорожчання будматеріалів, вторинний ринок і реконструкція старих об’єктів залишаються доступними варіантами.
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Поділитися новиною
Також за темою
Куди інвестувати кошти, щоб отримувати пасивний прибуток
З вересня в усіх школах України учні харчуватимуться безкоштовно
Перевезення золота та коштовностей через кордон: які проблеми можуть бути (поради експертів)
Чи зараховується відпустка по догляду за онуками до страхового стажу
Від 2400 грн до 395 тис. грн: скільки бізнес витрачає на бенефіти для співробітників
З 2 березня 2026 року деякі банкноти вилучать з обігу: деталі від НБУ