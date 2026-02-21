Куди інвестувати кошти, щоб отримувати пасивний прибуток Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Чимало людей прагнуть знайти інвестиції для пасивного прибутку. Однак кожен з можливих варіантів має як свої плюси, так і мінуси. Зокрема слід оцінювати можливість інвестиції за трьома важливим пунктами: дохідність, ризик та ліквідність.

Як найкраще інвестувати гроші у 2026 році

Дохідність визначається розміром потенційного прибутку. Ризики можуть варіюватися по-різному — від повної втрати капіталу до часткових втрат. А ліквідність, своєю чергою, відображає швидкість, з якою інвестиції можна конвертувати в реальні гроші.

Згідно з думкою експертів, найкраще наразі інвестувати в позики під заставу нерухомості. У таблиці цей варіант набрав цілих 12 балів.

«Ставки — 1,5−2% на місяць, іноді нижчі для якісних об’єктів», — зазначили у тексті.

Наголошується, що це й надалі найзахищеніший формат приватної позики, якщо виконані ключові умови:

сума позики не перевищує 50−60% від ринкової вартості об’єкта;

об’єкт ліквідний (квартира або комерція в зрозумілій локації);

договір оформлений юридично коректно, з правом звернення стягнення.

«Історія показує, що ринок нерухомості здатний різко коригуватися: у кризові періоди падіння цін на 40−60% - це не абстрактний ризик, а реальний сценарій. Саме тому запас за вартістю є критичним», — йдеться у матеріалі.

Експерти відзначають, що на практиці саме іпотечні позики демонструють найвищу дисципліну повернення — позичальник втрачає надто багато у разі дефолту.

На сайті «Український бізнесмен» пишуть , що квартири, а також комерційні приміщення дійсно залишаються у фокусі інвесторів. У 2026 році найбільший попит на нерухомість спостерігається у західних регіонах України та у столиці.

«Тут нерухомість купують не лише для оренди, а й для збереження капіталу у фізичному активі», — пояснили фахівці.

Попри те, що ціни на новобудови зросли через подорожчання будматеріалів, вторинний ринок і реконструкція старих об’єктів залишаються доступними варіантами.

