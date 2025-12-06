Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від знецінення Сьогодні 08:19 — Особисті фінанси

Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від знецінення

Якщо ви маєте 100 тисяч гривень, цю суму можна інвестувати, розмістивши її на гривневому депозиті, або ж придбавши долари чи євро з опцією подальшого відкриття депозиту в обраній валюті. Інший варіант — придбати гривневі ОВДП. Валютні ОВДП свідомо не розглядаються, оскільки для цього інструменту такої суми недостатньо.

Про це розповів старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Тарас Котович у коментарі «УНІАН».

У наведеному прикладі кошти інвестуються на один рік і через рік витрачаются на покупки.

«Витрачати ми будемо гривню, тому враховуємо прогнозовану зміну курсу гривні до іноземних валют та інфляцію. За макропрогнозом ICU, якщо на момент купівлі долар коштує 42,4 грн, а через рік при продажу — 44,5 грн, то девальвація становитиме близько 5%. Прогнозована інфляція — 7%», — наводить розрахунки старший фінансовий аналітик ICU.

Для депозитів за основу береться індексна ставка UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб) для річних депозитів станом на кінець листопада 2025 року.

Дохід за депозитами оподатковується ПДФО 18% та військовим збором 5%, тоді як дохід за ОВДП оподаткуванню не підлягає.

Гривневий депозит

Ставка UIRD для гривні — 13,77% річних. Відповідно, за рік банк нарахує 13 770 грн.

З них буде сплачено податки: майже 2 479 грн ПДФО та 689 грн військового збору, тобто чистий дохід становитиме неповні 10 623 грн.

«Зменшуємо цей дохід на інфляцію і отримуємо, що купівельна спроможність наших коштів зменшиться приблизно на 7,7 тис грн. Тож чистий прибуток, скоригований на інфляцію, — близько 2 861 грн», — пояснює Котович.

Доларовий депозит

Маючи 100 тисяч гривень, можна купити приблизно 2 359 доларів. За ставкою 1,2% річних (UIRD для доларового депозиту на рік), за рік можна заробити 28,5 долара, після сплати податків — 22 долара. Тож після завершення депозиту отримаємо 2 381 доларів.

«Продавши цю валюту у грудні 2026 року для передноворічних витрат, ми отримаємо близько 105 931 грн, тобто на майже 6 тис грн більше, ніж інвестували. Але за цей час ціни в гривні зросли, і на наші 105 931 грн ми зможемо придбати товари, які б сьогодні коштували 98,5 тис грн. Тобто ми навіть втратимо 1,5 тис. грн. Несподівано, але…», — говорить аналітик.

Депозит у євро

Наприкінці листопада 2025 року співвідношення євро до долара було приблизно 1,16 або 49,2 грн за євро. Прогнозований курс євро до гривні наприкінці 2026 року — на рівні 51,64.

Відповідно, зараз можна купити приблизно 2 033 євро. За ставкою 0,47% річних (UIRD для депозитів у євро на рік) прибуток складе 9,55 євро, після сплати податків — 7,36 євро. Після закінчення депозиту на рахунку будуть неповні 2 040 євро.

За словами Котовича, якщо слідувати припущенням щодо курсу на кінець 2026 року, то, продавши цю валюту, вкладник отримає 105 332 грн, тобто заробить 5,3 тис. грн — приблизно удвічі більше, ніж на гривневому депозиті, та трошки менше, ніж на депозиті у доларах.

«Але, знову ж таки, ми зможемо придбати менше товарів, ніж до придбання валюти та оформлення депозиту — те, на що ми б витратили сьогодні лише 98 тис грн, тобто втратимо трошки більше 2 тис грн», — зазначає аналітик.

ОВДП

Обираючи для інвестицій ОВДП, варто зважати, що кожний випуск має свій строк обігу та дату погашення. Тобто можна інвестувати лише на ті періоди, які доступні серед чинних випусків облігацій, а не на будь-який довільний термін.

Для зручності порівняння Котович запропонував узяти умовний випуск ОВДП з погашенням рівно через 12 місяців з простою дохідністю 16,35%, аналогічно до найкоротших облігацій, які Мінфін розміщує на своїх аукціонах.

«Вважатимемо, що придбали ми їх у перший день обігу за номінальною вартістю, тобто 1 000 гривень — за облігацію. За рік ми отримаємо на кожну облігацію по дві виплати купонів в розмірі 81,75 грн або загалом 16 350 грн, і матимемо на рахунку після погашення ОВДП 116 350 грн. Оскільки тут не маємо жодних податків, вираховуємо лише втрату купівельної спроможності, і маємо чистий дохід 8,2 тис грн», — підраховує експерт.

Який варіант обрати

Таким чином, за словами аналітика, ОВДП — найприбутковіший варіант заощадження, порівняно з гривневими депозитами, завдяки вищим ставкам та відсутності оподаткування.

«Це також найбільш прогнозований і передбачуваний інструмент у порівнянні з валютними депозитами, без зайвих „якщо“ щодо курсу: гривня послабшає сильніше за прогноз чи ні. Адже навіть за контрольованого ослаблення, як торік або цього року, дохід від відсотків та курсової різниці може не перекрити інфляцію», — попереджає Котович.

Якщо обирати між депозитами, за словами експерта, гривневий депозит забезпечить невеликий, але передбачуваний дохід, навіть з урахуванням інфляції.

Натомість валютні депозити дають скоріше умовний спокій і відчуття захисту заощаджень, а реальну вигоду приносять лише у разі різкої девальвації.

Тож доля валютних депозитів залежатиме від поведінки валютного ринку. Якщо гривня різко послабшає, що малоймовірно, від валютних депозитів після конвертації можна отримати значно більше гривневих коштів. Однак, ослаблення гривні прискорюватиме інфляцію.

«Фінальний вибір залежить від вашого ставлення до ризику та очікувань щодо зміни валютних курсів упродовж періоду інвестування. Важливо також вирішити, що для вас важливіше: отримати доступ до коштів лише через рік чи мати можливість повернути їх раніше без втрат», — резюмував експерт.

