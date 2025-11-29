0 800 307 555
Чого очікувати від курсу долара у грудні: прогноз експерта

Валюта
Курс долара в Україні продовжує повільно зростати, а грудень традиційно може стати одним із найдинамічніших місяців року. На ринок одночасно тиснуть енергетична ситуація та сезонні фактори.
Експерти в коментарі «РБК-Україна» розповіли, що відбуватиметься з американською валютою у перший зимовий місяць.

Чому зростає курс долара

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, в останні дні листопада та першій половині грудня на валютний ринок перш за все буде впливати енергетична ситуація.
Через відключення світла люди активніше купують готівкову валюту. Населення очікує подальшого зростання цін у гривні та намагається захистити заощадження, переводячи їх у долари.
«Одночасно підприємці почали переглядати цінову політику через здорожчання логістики та збільшення витрат на резервні джерела живлення», — пояснив експерт.

Що стримує різкі коливання курсу

Прогнозована монетарна стратегія НБУ. Регулятор, ймовірно, збереже облікову ставку на рівні 15,5%, що утримує курс від різких коливань.
«Банки пропонують конкурентні умови за гривневими вкладами», — зазначив банкір та додав, що деякі фінустанови до кінця року готові надавати ставки до 18% річних з додатковими бонусами.
Ще один важливий фактор, який утримує гривню від різких коливань — міжнародні резерви України, які перебувають на історично високому рівні, наголосив експерт.
«50 млрд доларів резервів — це не просто подушка безпеки, а й реальна можливість НБУ ефективно згладжувати ринкові коливання. Під час пікових перекосів між попитом і пропозицією регулятор може оперативно виходити з інтервенціями», — пояснив Лєсовий.

Який курс буде у грудні

Грудень традиційно є динамічним місяцем для валютного ринку через сезонність і кінець бюджетного року.
Наприкінці року в обігу з’являється більше «вільної» гривні — це премії, бонуси, дивіденди та річні виплати, які частина населення конвертує у валюту, уточнив експерт.
Цього року, зазначає Лєсовий, сезонний попит буде нижчим, ніж торік: якщо у грудні 2024 року попит перевищував пропозицію на 30−40%, то цього разу — орієнтовно на 15−20%
Знецінення гривні в грудні, якщо й відбуватиметься, то залишатиметься контрольованим, вважає банкір.
«За нинішніх умов курсові орієнтири можуть перебувати в діапазоні 43−43,5 гривні за долар і 49,5−51 гривня за євро», — додав він.
За матеріалами:
РБК-Україна
Валюта
