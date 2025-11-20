Що буде з доларом до кінця року, і чи варто скуповувати валюту Вчора 20:07 — Валюта

Попри осінньо-зимові енергетичні та воєнні виклики, до кінця року не слід очікуати на значні курсові коливання — вони будуть відбуватися у прийнятних межах.

Про це заявив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Прогнози та ризики для валютного ринку

Банкір вважає, що протягом найближчих півтора місяця валютний ринок може перебувати під значним тиском зовнішніх факторів. Водночас активна позиція НБУ — зокрема зважена монетарна стратегія та ефективний режим «керованої гнучкості» — здатні убезпечити ринок від різких валютних коливань.

На його думку, цьогоріч навряд чи повториться ситуація грудня 2024 року, коли, щоб наситити попит, регулятор витратив $5,3 млрд на валютні інтервенції, що стало антирекордом, адже у звичному режимі обсяги інтервенцій удвічі менші.

«Минулого року тиск на валютний ринок був неймовірним. По-перше, наслідки ворожих обстрілів об’єктів інфраструктури спричинили падіння економічних показників. А попит на валюту в умовах невизначеності подекуди на 30% перевищував пропозицію. Регулятор, як основний гравець, був змушений залучити механізм інтервенцій, щоб загасити ажіотаж, часто викликаний негативними очікуваннями бізнесу і громадян. І найголовніше — йому вдалося стабілізувати ринок, а курсові зміни були повільними та стриманими», — нагадав Мамедов.

Він зазначає, що цьогоріч ситуація де в чому подібна.

По-перше, обстріли ворога тривають і завдають великих збитків енергосистемі, що автоматично впливає на економіку.

По-друге, розпочався сезон підвищеного попиту на валюту, спричинений щорічними виплатами премій, бонусів і дивідендів.

По-третє, серед підприємців домінує стан невизначеності: щоб уникнути ризиків, вони «страхуються», підвищуючи ціни на товари та послуги — це пряме джерело інфляційного зростання.

«Зростання цін — це чинник, що спонукає громадян шукати способи не втратити купівельну спроможність своїх заощаджень. На відміну від минулого року НБУ створило умови, що спонукають розвиток гривневих депозитів. Звісно традиційно значна частина вільних коштів може потрапити на валютний ринок, однак ми не виключаємо, що велика частка коштів буде розміщена саме на гривневих вкладах», — припустив банкір.

Водночас Мамедов переконаний, що до кінця 2025 року ситуація на валютному ринку буде відносно спокійною, а курсові коливання — у прийнятних межах. Він прогнозує коридори 42−43,5 грн за долар та 49−51,5 грн за євро. Такі показники, на його думку, цілком відповідатимуть стану економіки країни.

«Очікується, що у щорічному вимірі інфляція за підсумками грудня не перевищить 10%, а сукупно за листопад-грудень складе 1−1,5%. Тобто наразі відсутні причини для занепокоєння. Я переконаний, що цього року ситуація наприкінці року буде значно кращою, ніж торік, хоч і маємо вдосталь не зовсім гарних аналогій. Але завдяки своєчасним діям НБУ вдасться зупинити потенційно загрозливі тенденції. Попри війну, руйнівні обстріли інфраструктури, валютний ринок залишається досить захищеним від будь-яких потрясінь», — наголосив експерт.

Чи варто українцям скуповувати валюту

Мамедов також звернув увагу на те, як громадянам максимально захистити свої заощадження та чи варто запасатися валютою.

Він підкреслив, що гривневі депозити зберігають високу дохідність, яка щонайменше гарантує збереження купівельної спроможності вкладених коштів. Порівнюючи прибутковість гривневих і валютних вкладів, банкір зазначив, що наразі різниця колосальна: дохідність гривневих депозитів у 12 разів вища.

Він навів приклад: вклад терміном на 1 рік на суму 20 тис. грн за середньою ставкою 14,5% річних з урахуванням податків дасть чистий дохід понад 2 тис. грн.

Якщо ж на цю ж суму придбати долари за умовним курсом 43 грн/$, отримаємо близько $465. Розмістивши їх на доларовий депозит терміном на 1 рік під середню ставку 1,2% річних, дохід становитиме $5,58, а після сплати податків — лише близько $4. Провівши зворотну конвертацію за курсом купівлі (умовно 43,5 грн/$), отримаємо чистий дохід близько 174 грн.

Щодо скуповування валюти експерт радить підходити зважено. За його словами, гроші, які не працюють, рано чи пізно втрачають свою «вагу».

«Розуміємо, що традиційна увага громадян до готівкової валюти пов’язана з кількома факторами: від звички, що валюта є чимось гарантованим (асоціативним „золотом“), до побутових потреб — наприклад, переказами близьким за кордон. Проте варто пам’ятати, що інфляція є і в США, і в ЄС, тобто ні долар, ні євро не захищені повністю від інфляційних втрат. Отже, з часом будь-які готівкові кошти можуть втратити частину своєї вартості», — акцентує експерт.

На його думку, найбільш зваженим рішенням є диверсифікація ризиків: зберігати кошти рівними частками у різних валютах (зокрема й на депозитах), а частину — у готівці. Пропорція може бути майже однаковою.

Українські банки зацікавлені у зростанні довіри до національної валюти. Є всі підстави перемикнути увагу з валюти на гривневі інструменти заощадження. Водночас будь-яке рішення варто ухвалювати відповідно до індивідуальних потреб і короткострокових планів, підсумував Мамедов.

