Чи є зараз дефіцит валюти в банках — коментар НБУ
Національний банк України провів серію операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою. Їхні результати показали, що попит з боку банків значно нижчий за запропонований обсяг.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Національний банк ухвалив рішення про такі операції превентивно, щоб підтримати валютну ліквідність банків. Це було пов’язано з ризиком логістичних труднощів із доставкою готівкової валюти з-за кордону після незаконного захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.
У НБУ зазначають, що банки мають достатній запас готівкової валюти. Помірний попит на операції з підкріплення кас підтверджує стабільність ситуації. Водночас курс на валютному ринку рухається в обидва боки в межах режиму керованої гнучкості, реагуючи на баланс попиту та пропозиції.
Результати операцій 12 березня
12 березня 2026 року НБУ запропонував банкам валюту в межах спеціальних операцій. Показники були такими:
- оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 50 млн євро;
- кількість учасників — один банк;
- загальний обсяг заявок — 10 млн доларів та 5 млн євро.
Усі подані заявки були задоволені повністю.
Результати операцій 11 березня
11 березня Нацбанк також провів аналогічні операції:
- оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 50 млн євро;
- кількість учасників — один банк;
- обсяг заявок — 40 млн доларів та 34 млн євро.
Заявки також були виконані повністю.
Результати операцій 9−10 березня
9 березня
- оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 80 млн євро;
- учасники — п’ять банків;
- заявки — 53,1 млн доларів та 42 млн євро.
10 березня
- оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 35 млн євро;
- учасник — один банк;
- заявки — 20 млн доларів та 10 млн євро.
Усі заявки були задоволені в повному обсязі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, нинішня динаміка курсу відбувається на тлі складного зовнішнього економічного середовища. Попри низку факторів — від нестабільності цін на нафту до ситуації з вилученням угорською владою коштів з українських інкасаторських автомобілів — український валютний ринок не демонструє ознак різкої дестабілізації. За словами банкіра, важливу роль у стабільності валютного ринку відіграє Національний банк України.
