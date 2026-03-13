Чи є зараз дефіцит валюти в банках — коментар НБУ Сьогодні 11:03 — Валюта

НБУ провів серію операцій із підкріплення кас банків готівковою валютою

Національний банк України провів серію операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою. Їхні результати показали, що попит з боку банків значно нижчий за запропонований обсяг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк ухвалив рішення про такі операції превентивно, щоб підтримати валютну ліквідність банків. Це було пов’язано з ризиком логістичних труднощів із доставкою готівкової валюти з-за кордону після незаконного захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

У НБУ зазначають, що банки мають достатній запас готівкової валюти. Помірний попит на операції з підкріплення кас підтверджує стабільність ситуації. Водночас курс на валютному ринку рухається в обидва боки в межах режиму керованої гнучкості, реагуючи на баланс попиту та пропозиції.

Результати операцій 12 березня

12 березня 2026 року НБУ запропонував банкам валюту в межах спеціальних операцій. Показники були такими:

оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 50 млн євро;

кількість учасників — один банк;

загальний обсяг заявок — 10 млн доларів та 5 млн євро.

Усі подані заявки були задоволені повністю.

Результати операцій 11 березня

11 березня Нацбанк також провів аналогічні операції:

оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 50 млн євро;

кількість учасників — один банк;

обсяг заявок — 40 млн доларів та 34 млн євро.

Заявки також були виконані повністю.

Результати операцій 9−10 березня

9 березня

оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 80 млн євро;

учасники — п’ять банків;

заявки — 53,1 млн доларів та 42 млн євро.

10 березня

оголошений обсяг — 100 млн доларів США та 35 млн євро;

учасник — один банк;

заявки — 20 млн доларів та 10 млн євро.

Усі заявки були задоволені в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, нинішня динаміка курсу відбувається на тлі складного зовнішнього економічного середовища. Попри низку факторів — від нестабільності цін на нафту до ситуації з вилученням угорською владою коштів з українських інкасаторських автомобілів — український валютний ринок не демонструє ознак різкої дестабілізації. За словами банкіра, важливу роль у стабільності валютного ринку відіграє Національний банк України.

