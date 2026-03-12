Банк Англії змінить дизайн банкнот: що там буде Сьогодні 18:00 — Валюта

АІ: Банк Англії змінить банкноти

Банк Англії має намір змінити дизайн своїх банкнот.

Про це повідомляє пресслужба Банку , пише УНІАН.

Що там буде

Замість видатних історичних постатей на фунтах стерлінгів буде зображена дика природа, що порушує півстолітню традицію.

Що нині

На нинішніх банкнотах зображені колишній прем’єр-міністр сер Вінстон Черчилль (5 фунтів), письменниця Джейн Остін (10 фунтів), художник Дж. М. У. Тернер (20 фунтів) і математик та комп’ютерний вчений Алан Тьюринг (50 фунтів).

Читайте також Найскладніші для підробки банкноти у світі

Король Карл III залишиться на лицьовій стороні банкнот.

Для чого це

Новий зовнішній вигляд банкнот став результатом обговорення, в якому взяли участь 44 000 осіб, з них 60% підтримали тему дикої природи, а не архітектуру та пам’ятки, історичних особистостей, мистецтво, культуру і спорт, інновації та знаменні події.

Влітку має відбутися друге громадське обговорення, в рамках якого визначать, які саме елементи природи будуть розміщені на банкнотах. В Англії мешкає безліч диких тварин, зокрема лисиці, борсуки, бобри, білки, видри, олені та тюлені.

Коли введуть в обіг

Нові банкноти надійдуть в обіг через кілька років.

Найбільша банкнота, випущена Банком Англії, має номінал 50 фунтів стерлінгів.

Раніше писали , що до найзахищеніших валют світу відносять 100 швейцарських франків, 50 тис. рупій з Індонезі, а також банкноту 50 євро та 50 австралійських доларів.

Які купюри важко підробити

100 швейцарських франків, випуск 2019 року. Банкнота номіналом 100 франків оснащена 20 передовими елементами захисту, що робить її найскладнішою для підробки серед усіх можливих розглянутих купюр.

50 тис. індонезійських рупій, випуск 2022 року. Найпоширеніша в Індонезії банкнота — купюра 50 000 рупій, випущена 17 серпня 2022 року, — посідає друге місце з 17 сучасними елементами захисту від підробок.

50 євро, випуск 2017 року. На третьому місці — банкнота 50 євро та 50 австралійських доларів, кожна з яких має по 16 складних елементів захисту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.