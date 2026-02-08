Найскладніші для підробки банкноти у світі Сьогодні 21:19 — Валюта

Які купюри найважче підробити у 2026 році

Є купюри, які підробити досить важко, адже вони мають надійний захист. Йдеться про різні візерунки, голограми, різні елементи тощо. До найзахищеніших валют світу відносять 100 швейцарських франків, 50 тис. рупій з Індонезі, а також банкноту 50 євро та 50 австралійських доларів.

Про це пише bestbrokers, повідомляє «Телеканал 24».

Які купюри важко підробити

100 швейцарських франків, випуск 2019 року

Банкнота номіналом 100 франків оснащена 20 передовими елементами захисту, що робить її найскладнішою для підробки серед усіх можливих розглянутих купюр.

100 швейцарських франків

Серед цих елементів:

суміщений малюнок;

видимий на просвіт (візерунок, надрукований одночасно з обох боків банкноти);

захисна нитка;

рельєфний друк;

водяний знак;

мікроперфорація;

інфрачервоні властивості;

елементи, видимі в ультрафіолетовому світлі;

візерунок, відомий як сузір’я EURion.

Станом на кінець 2023 року в обігу перебувало 144,3 мільйона таких банкнот, що становило 27,22% від загальної кількості 530 мільйонів банкнот у Швейцарії. Це робить її найпоширенішим номіналом у країні.

50 тис. індонезійських рупій, випуск 2022 року

Найпоширеніша в Індонезії банкнота — купюра 50 000 рупій, випущена 17 серпня 2022 року, — посідає друге місце з 17 сучасними елементами захисту від підробок.

Серед них — водяний знак із зображенням Джуанда Картавідаяї та магнітна захисна нитка, яка стає видимою при перегляді на світло.

50 тис. індонезійських рупій

Банкнота також містить тактильні елементи, що допомагають сліпим і людям зі зниженим зором визначити її номінал, приховане зображення та мікродрук, який можна прочитати лише за допомогою лупи.

50 євро, випуск 2017 року

На третьому місці — банкнота 50 євро та 50 австралійських доларів, кожна з яких має по 16 складних елементів захисту.

Серед них:

голограми;

прозорі елементи;

прозорі віконця;

інталійний (рельєфний) друк;

фарби, що змінюють колір залежно від кута огляду.

Євро, який використовується у 20 країнах Європейського Союзу, є другою за обсягом торгів валютою у світі після долара США. Це найпоширеніший номінал у єврозоні, який становить майже половину всіх євробанкнот.

50 євро

Цю купюру було введено 4 квітня 2017 року в межах серії «Європа», другого покоління банкнот євро.

50 австралійських доларів, випуск 2018 року

В Австралії банкнота 50 доларів, випущена 18 жовтня 2018 року і прозвана «ананасом» через свій жовтуватий колір, є найпоширенішою купюрою. За даними центрального банку країни, вона становить більшість банкнот, які видають банкомати.

50 австралійських доларів

Окрім Австралії та її територій, австралійський долар також є законним платіжним засобом у трьох острівних державах Тихого океану: Кірибаті, Науру та Тувалу. Австралійські банкноти виготовляють із міцного полімеру і вони відомі своїми надзвичайно складними для підробки елементами захисту.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.