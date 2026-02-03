0 800 307 555
Прогноз курсу євро і долара до кінця тижня

З огляду на політику, що проводиться Нацбанком із максимального згладжування валютних коливань, коридор за безготівковим євро на торгах перебуватиме до кінця цього тижня в межах від 50,50 до 51,40 гривень за євро.
Про це повідомив фінансовий експерт Олексій Козирєв.
З огляду на міжнародну волатильність пари євро/долар, Нацбанк намагатиметься не допускати значного подорожчання євро на українському ринку, штучно придушуючи курс долара щодо гривні на міжбанку, якщо євро значно зростатиме в парі євро/долар на зовнішніх ринках.
Якщо пара євро/долар припинить рухатися у бік подорожчання євро, Нацбанк припинить придушувати курс долара на нашому ринку.
За наявності значних золотовалютних резервів (на 1 січня — $57,3 млрд) Нацбанк має можливість тримати ситуацію на валютному ринку України під своїм повним контролем. Але з огляду на зростаючі геополітичні, військові та валютні виклики та ризики, роботи Нацбанку найближчим часом вочевидь побільшає.

Готівковий ринок

З огляду на збереження підвищених ризиків як на міжнародних ринках, так і в Україні, більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть широкий спред: від 20 до 35 копійок за доларом та від 20 до 50 копійок — за євро. Особливо 4−5 лютого, коли волатильність євро як на світовому ринку, так і на міжбанку перебуватиме на максимумі.
Оптові обмінники (при операціях від 1 000 доларів або євро) пропрацюють цей тиждень зі спредом за доларом та євро в межах 15−25 копійок. При значних коливаннях курсу безготівкового долара або євро на міжбанку або на світовому ринку за парою євро/долар обмінники оперативно змінюватимуть свої цінники протягом дня.
За готівковим доларом коридор цінників купівлі та продажу в банках перебуватиме в межах від 42,30 до 43,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 42,35 до 43,55 гривень.
Котирування за готівковим євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі та продажу від 50,30 до 51,75 гривень. У пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 50,40 до 51,70 гривень.
Для всіх днів цього тижня на готівковому ринку буде характерний значний розкид котирувань прийому та продажу як за доларом, так і за євро. Це зробить можливою спекулятивну гру на купівлі громадянами валюти в одних банках чи мережах обмінних пунктів та перепродажу в інших фінустановах чи обмінниках.
Раніше долар впав 28 січня до найнижчого рівня з початку 2022 року. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп назвав знецінення американської валюти «чудовим» результатом для бізнесу.
Валюта
