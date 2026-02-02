Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:01 — Валюта

Перший тиждень лютого найімовірніше пройде в умовах стабілізації або невеликого укріплення гривні

Період 26−30 січня можна охарактеризувати як період низької та контрольованої волатильності: щоденні зміни були невеликі (максимальне добове коливання за абсолютним значенням — 18 копійок або приблизно 0,44%). Офіційний курс продемонстрував загалом помірне укріплення гривні з незначним відкатом наприкінці: курс у п’ятницю піднявся до 42,8483 грн/$. В підсумку ж за весь минулий тиждень курс знизився на 29 копійок, або 67%.

Про це повідомила членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Низька волатильність і помірне зміцнення», — зазначила Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс Національного банку був таким:

26 січня — 43,1391 грн/$;

27 січня — 43,1253 грн/$;



28 січня — 42,9563 грн/$;



29 січня — 42,7689 грн/$;



30 січня — 42,8483 грн/$.



Купівля в касах банків з початку тижня тижня, що минув, була нижчою за 43 гривень за долар та у понеділок купівля/продаж трималися на рівні 42,86/43,41 грн/$, у вівторок незначно нижче — 42,71/43,28 грн/$, у середу та четвер курси знизилися ще та становили 42,60/43,14 грн/$ та 42,56/43,12 грн/$ відповідно, а в п’ятницю — 42,60/43,14 грн/$.

Загалом купівля опустилася з 42,86 грн/$ до 42,60 грн/$ — 26 копійок, або близько 0,6%, продаж — з 43,41 грн/$ до 43,14 грн грн/$ — 27 копійок, або близько 0,6%.

Спреди між купівлею й продажем залишалися відносно стабільними — близько 0,54−0,57 грн. Тож хвиля зменшення була помірною і завершилася короткою фазою стабілізації.

Курс на міжбанку

Міжбанк в останній січневий тиждень відзначився помірною перевагою пропозиції валюти та відсутністю драйверів для сильних рухів у будь-який бік. Хоч і спостерігалися внутрішньоденні сплески у вівторок та четвер, проте загальний настрій ринку залишався врівноваженим.

Понеділок на міжбанку пройшов у відносно спокійному режимі: сесія відкрилася на 43,14 грн/$ і впродовж дня пішла вниз, фіксуючи закриття на мінімумі дня — 42,94 грн/$. Така корекція вказує на помірну перевагу пропозиції валюти або на відсутність суттєвого попиту, який би підштовхнув курс угору.

Вівторок був більш динамічним: торги почалися з 43,05 грн/$ і завершилися на 42,83 грн/$, а амплітуда коливань приблизно в 33 копійки відображала більшу волатильність, проте підсумкове закриття повернуло курс ближче до нижніх позначок.

Середа відзначилася стабільністю: старт 42,84 грн/$, фініш 42,82 грн/$, денний діапазон 42,71−42,86 грн/$.

У четвер торгова сесія стартувала з 42,83 грн/$, закрила­ся на 42,77 грн/$, а денний розмах склав 42,56−43,00 грн/$. Це був одним із найбільших денних інтервалів минулого тижня.

П’ятниця зберегла баланс: відкриття 42,82 грн/$, закриття 42,84 грн/$, денний максимум/мінімум — 42,97/42,71 грн/$. У підсумку тиждень приніс зміцнення гривні на 30 копійок, або близько 0,7%.

За підсумками останнього тижня січня обсяг чистих інтервенцій був на 19% меншим, ніж тижнем раніше ($1061,6 млн 19−23 січня), та склав протягом 26−30 січня $859,5 млн.

Дії регулятора

Падіння індексу долара до чотирирічного мінімуму на світових ринках на фоні структурних і політичних ризиків у США створює фоновий тиск на зниження курсу долара відносно інших валют і дає потенціал для зміцнення гривні у разі стабільної внутрішньої ситуації.

З іншого боку, рішення Нацбанку 29 січня знизити облікову ставку до 15% одночасно пом’якшує вартість кредитування і підтримує економічну активність, проте це створює потенційний тиск на валютний курс.

Зазвичай зниження ставки зменшує прибутковість гривневих інструментів і в звичайних ринкових умовах може зменшувати притік капіталу або посилювати відтік. Але в українських реаліях 2025−2026 років роль процентної ставки у русі курсу урівноважується кількома іншими факторами: політикою валютних інтервенцій НБУ, обсягом і регулярністю міжнародної фінансової підтримки, поведінкою експортерів (поступове надходження валютної виручки) та потребою держави у валюті для імпорту енергетики.

Регулятор готовий до послідовних кроків управління ринком, і в короткому терміні вплив зниження ставки на курс може бути помірним.

Що впливатиме на курс цього тижня

Золотько зазначає, що перші робочі дні нового місяця головними драйверами стануть баланс попиту та пропозиції на міжбанку: експортні надходження, поповнення рахунків імпортерів для оплати початку місяця, надходження міжнародної допомоги або пов’язані з нею перекази, а також активність НБУ на ринку.

Оскільки на глобальному фронті долар перебуває під тиском, що дає гривні так зване «зовнішнє підсилення», а міжнародні резерви України залишаються у відносно комфортному стані, короткостроково це створює простір для помірного зниження або утримання пари долар-гривня у вузькому діапазоні нижче або біля останніх значень кінця січня.

«Іншими словами, якщо не станеться великих потрясінь, перший тиждень лютого, найімовірніше, пройде в умовах стабілізації або невеликого укріплення гривні», — пояснила експертка.

Якщо надходження валюти від експортерів (зерно, метали, агро- та харчовий сектор) збережуться на стабільному рівні, це підтримуватиме пропозицію валюти. За умов зростання імпортних потреб через погодні умови чи проблеми з енергопостачанням попит на валюту може зрости.

