Гелетій назвав причини коливань курсу гривні

Послаблення гривні наприкінці грудня 2025 року на у січні 2026 було зумовлене переважно сезонними та ситуативними чинниками. Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою та стійкою.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики, передає «Інтерфакс-Україна».

Долар залишається курсоутворювальною валютою

За словами Гелетія, для Національного банку курсоутворювальною валютою залишається долар США.

«Ми проводимо інтервенції й надалі будемо проводити інтервенції саме в доларі», — зазначив він.

Чинники тиску на валютний ринок

Серед основних факторів, що впливали на курс гривні наприкінці 2025 року та на початку 2025 року, НБУ називає значні бюджетні видатки. Чисті видатки з єдиного казначейського рахунку у грудні 2025 року перевищили показник грудня 2024 року на 93 млрд грн.

Додатковий попит на валюту формували також виплати «13-х» заробітних плат і премій.

Окремим чинником стало зростання імпорту енергообладнання, палива та електроенергії через постійні атаки рф на енергетичну інфраструктуру України.

Негативний вплив також мали порушення логістики та слабша пропозиція іноземної валюти з боку аграрного сектору, зумовлена несприятливими погодними умовами.

Динаміка курсу гривні у січні

Гелетій зазначив, що рік розпочався з офіційного курсу гривні до долара на рівні 42,35 грн/$1, протягом січня курс сягав 43,41 грн/$1 (девальвація понад 2%), однак останніми днями на тлі поліпшення кон’юнктури та зростання пропозиції НБУ спостерігається ревальвація: офіційний курс становить 42,77 грн/$1, тобто менше 1% девальвації до початку року.

Він також повідомив, що міжнародні резерви зросли з $43,8 млрд на початку минулого року до $57,3 млрд на його кінець, а в готівковому сегменті середньоденний чистий попит на валюту у січні-2025 скоротився до близько $35 млн з $56 млн у січні-2024.

Різниця між купівлею валюти населенням у готівковому сегменті у 2025 році порівняно з 2024 роком становила $4,3 млрд, а частина коштів була переорієнтована у гривневі інструменти — строкові депозити, поточні рахунки та ОВДП.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що НБУ знизив облікову ставку з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15%.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, очікуваних обсягів зовнішньої допомоги Україні вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту державного бюджету та підтримки міжнародних резервів на рівні, достатньому для стабільності валютного ринку.

