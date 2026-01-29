0 800 307 555
Як змінювався курс євро за роки великої війни (інфографіка)

Валюта
Станом на четвер, 29 січня, офіційний курс євро сягнув 51,23 грн за євро, що є новим історичним максимумом.
У січні курс євро в Україні досяг історичного максимуму. Станом на 29 січня офіційний курс, встановлений Національним банком України, становив 51,23 грн за євро. Від початку повномасштабної війни європейська валюта подорожчала більш ніж у півтора раза.
Про це пише «Слово і діло».
Як змінювався курс євро
Як змінювався курс євро, www.slovoidilo.ua

Курс євро до початку повномасштабної війни

Перед початком повномасштабного вторгнення росії, у січні 2022 року, середньомісячний курс євро, за даними НБУ, становив 31,67 грн/євро.
Протягом першого року війни європейська валюта суттєво подорожчала до 38,67 грн/євро.

Динаміка курсу у 2023 році

У січні 2023 року середньомісячний курс євро зріс до 39,34 грн. Надалі протягом більшої частини року він залишався відносно стабільним.
Лише у квітні та липні курс перевищував рівень 40 грн/євро. Наприкінці року євро коштував у середньому 40,51 грн.

Зростання у 2024 році

На початку 2024 року курс євро зріс незначно до 41,36 грн у січні, після чого у лютому знизився до 40,98 грн. Починаючи з березня європейська валюта знову перейшла до зростання.
Пікові значення були зафіксовані в серпні, вересні та жовтні у діапазоні 45,2−45,7 грн за євро. Наприкінці року, у грудні, середньомісячний курс дещо знизився до 43,73 грн/євро.

Стрибок курсу у 2025 році

У січні 2025 року середньомісячний курс євро становив 43,57 грн. Протягом року європейська валюта суттєво зросла в ціні. У грудні середньомісячний курс досяг 49,42 грн/євро, що стало найвищим показником за весь 2025 рік.

Нові рекорди у 2026 році

Зростання курсу продовжилося й у 2026 році. Національний банк України встановив рекордний курс євро на 28 січня — 51,22 грн. Середньомісячний курс у січні становить 50,25 грн/євро.
Станом на четвер, 29 січня, офіційний курс євро сягнув 51,23 грн за євро, що є новим історичним максимумом, згідно з даними НБУ.
За матеріалами:
Слово і Діло
ВалютаЄвроКурс євро
