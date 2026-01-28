0 800 307 555
Повернення валютної виручки у 2025 році зросло на 5% — НБУ

Валюта
25
Приплив валюти в Україну зріс на 5% проти 20% роком раніше.
У 2025 році обсяг повернення валютної виручки в Україну збільшився на 5%. Це нижче за показник 2024 року, коли зростання становило майже 20%.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський під час Export Credit Forum, що відбувся у Києві, пише Delo.ua.
За його словами, НБУ зберігає валютну лібералізацію одним із ключових пріоритетів і готовий надалі пом’якшувати валютні обмеження в міру зростання надходжень валютної виручки від експортерів.
«Валютна лібералізація є нашим незмінним пріоритетом. Водночас валютні обмеження залишаються вимушеним заходом для забезпечення стійкості валютного ринку», — зазначив Лепушинський.

Валютна лібералізація та послаблення

Заступник голови НБУ нагадав, що у січні регулятор запровадив чергові валютні послаблення. Зокрема, було скасовано часові обмеження на розрахунки за контрактами за участю Експортно-кредитного агентства (ЕКА), а також під час експорту страхових послуг.
Крім того, НБУ працює над розвитком інструментів хеджування валютних ризиків. Уже дозволено використання форвардних операцій у межах валюти, проданої банками. Водночас обсяги таких операцій поки залишаються обмеженими: укладено 39 угод на загальну суму $10 млн.

Кредитування експортерів

За даними НБУ, кредитування експортерів у 2025 році демонструє помітне зростання. Із першого кварталу року обсяг гривневих кредитів збільшився на 25%, валютних — на 20%.
Також Лепушинський повідомив, що Національний банк із високою ймовірністю запровадить довідковий курс євро у 2026 році. Це пов’язано зі зростанням ролі євро у зовнішній торгівлі України, зокрема в структурі імпорту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що бізнес розраховує на подальше пом’якшення валютних обмежень у 2026 році. Найбільш нагальними потребами компанії назвали можливість виплати дивідендів (зокрема накопичених до 2023 року), погашення зовнішніх кредитів, а також збільшення лімітів за операціями з корпоративними платіжними картками.
За матеріалами:
Діло
