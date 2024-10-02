У Нацбанку пояснили, від чого залежетиме подальша валютна лібералізація — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, від чого залежетиме подальша валютна лібералізація Сьогодні 15:05 — Валюта

У Нацбанку пояснили, від чого залежетиме подальша валютна лібералізація

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, від чого залежатиме подальша валютна лібералізація в Україні.

«Валютна лібералізація не прив’язана до календарних дат — вона прив’язана до настання передумов. Для того, щоб ці передумови настали, Національний банк реалізує свою політику крок за кроком», — зазначив Пишний під час заходу «NV Бізнес і війна. Діалоги про майбутнє», пояснивши, що бізнес має можливість ознайомитись зі стратегією Нацбанку, де ці передумови описані.

За його словами, валютна лібералізація має щонайменше три етапи, перший з яких наразі завершено.

«У травні 2024 року зробили, напевно, наймасштабніший пакет пом’якшення обмежень на рух капіталу — його вартість для наших золотовалютних резервів ми розраховували на рівні майже 5 млрд доларів. Ми можемо собі це дозволити для того, щоб ви як бізнес змогли розширити нові можливості, побудувати нові контакти з вашими міжнародними партнерами, здійснити експортну експансію, повернути валютну виручку, провести інвестування в основний капітал, стати сильнішими для того, щоб сформувати нові спроможності, які дозволять українській економіці отримати необхідний ресурс для підтримки нашої обороноздатності», — заявив голова Нацбанку, звертаючись до представників українського бізнесу, які беруть участь у заході.

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Пишний пообіцяв, що Нацбанк, попри війну, продовжуватиме валютну лібералізацію, закликавши бізнес використати її для власної адаптації та «створення нових джерел, за рахунок яких наша спроможність як країни вистояти в цій війні буде зростати».

«Ми розраховуємо на те, що експортна виручка буде повернута в Україну, і коли я бачу цифри, що вона або зростає, або залишається на тих самих рівнях неповернення, я хочу звернутися до українського бізнесу — що відбувається? Чому? Я розумію вашу економічні ціль — хеджування валютних ризиків, але, принаймні, ви повинні розуміти насправді, який це має негативний ефект. І якщо ми кажемо про валютну лібералізацію в динаміці, то ми повинні розуміти, що ми в цій ситуації знаходимося абсолютно в причинно-наслідковому зв’язку», — зазначив він, пояснивши, що Нацбанк буде давати українському бізнесу «ще більше кисню», не підважуючи макрофінансову стабільність, по мірі того, як він нарощуватиме спроможності та додаткові можливості.

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Голова Нацбанку підсумував, що немає дати наступного кроку в напрямку лібералізації, оскільки вона залежить від українського бізнесу та від того, наскільки ефективно Україна взаємодіятиме з партнерами і наскільки сталим буде рівень міжнародної підтримки, а також від того, наскільки агресивною буде війна.

«Немає простих рішень, залишилися лише складні», — наголосив Пишний.

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