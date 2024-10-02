У Нацбанку пояснили, від чого залежетиме подальша валютна лібералізація — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, від чого залежетиме подальша валютна лібералізація
Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, від чого залежатиме подальша валютна лібералізація в Україні.
«Валютна лібералізація не прив’язана до календарних дат — вона прив’язана до настання передумов. Для того, щоб ці передумови настали, Національний банк реалізує свою політику крок за кроком», — зазначив Пишний під час заходу «NV Бізнес і війна. Діалоги про майбутнє», пояснивши, що бізнес має можливість ознайомитись зі стратегією Нацбанку, де ці передумови описані.
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За його словами, валютна лібералізація має щонайменше три етапи, перший з яких наразі завершено.
«У травні 2024 року зробили, напевно, наймасштабніший пакет пом’якшення обмежень на рух капіталу — його вартість для наших золотовалютних резервів ми розраховували на рівні майже 5 млрд доларів. Ми можемо собі це дозволити для того, щоб ви як бізнес змогли розширити нові можливості, побудувати нові контакти з вашими міжнародними партнерами, здійснити експортну експансію, повернути валютну виручку, провести інвестування в основний капітал, стати сильнішими для того, щоб сформувати нові спроможності, які дозволять українській економіці отримати необхідний ресурс для підтримки нашої обороноздатності», — заявив голова Нацбанку, звертаючись до представників українського бізнесу, які беруть участь у заході.
Пишний пообіцяв, що Нацбанк, попри війну, продовжуватиме валютну лібералізацію, закликавши бізнес використати її для власної адаптації та «створення нових джерел, за рахунок яких наша спроможність як країни вистояти в цій війні буде зростати».
«Ми розраховуємо на те, що експортна виручка буде повернута в Україну, і коли я бачу цифри, що вона або зростає, або залишається на тих самих рівнях неповернення, я хочу звернутися до українського бізнесу — що відбувається? Чому? Я розумію вашу економічні ціль — хеджування валютних ризиків, але, принаймні, ви повинні розуміти насправді, який це має негативний ефект. І якщо ми кажемо про валютну лібералізацію в динаміці, то ми повинні розуміти, що ми в цій ситуації знаходимося абсолютно в причинно-наслідковому зв’язку», — зазначив він, пояснивши, що Нацбанк буде давати українському бізнесу «ще більше кисню», не підважуючи макрофінансову стабільність, по мірі того, як він нарощуватиме спроможності та додаткові можливості.
Голова Нацбанку підсумував, що немає дати наступного кроку в напрямку лібералізації, оскільки вона залежить від українського бізнесу та від того, наскільки ефективно Україна взаємодіятиме з партнерами і наскільки сталим буде рівень міжнародної підтримки, а також від того, наскільки агресивною буде війна.
«Немає простих рішень, залишилися лише складні», — наголосив Пишний.
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