Ви точно не переплачуєте податки в Ізраїлі? 5 ситуацій, коли вам винні гроші

Багато хто офіційно працює в Ізраїлі й навіть не знає, що переплачує податки. Їх розраховують на рік уперед, але якщо ваші обставини змінюються, може утворитися переплата, яку можна повернути.

Скажімо відверто: переплачувати не хоче ніхто. Тож у яких ситуаціях варто подати на повернення податків в Ізраїлі

1. Ви змінювали місце роботи

Перейшли з однієї компанії до іншої? Вітаємо, з імовірністю 90% вам порахували податок неправильно. Під час зміни роботодавця щаблі податку збиваються, і із зарплати майже завжди утримують більше, ніж потрібно.

2. Була перерва в роботі або декрет

Податок розраховують з розрахунку, що ви працюєте всі 12 місяців без зупинки. Якщо влаштувалися посеред року, сиділи вдома пару місяців між роботами або пішли в декрет — ваш реальний річний дохід виявився нижчим. А отже, частину грошей вам зобов’язані повернути.

3. У сім’ї народилася дитина

Народження малюка — це не лише приємні клопоти, а й додаткові пільгові бали. Кожна така точка знижує ваш податок. Якщо бухгалтерія їх не врахувала — гроші «зависли» у держави.

4. Не врахували ваші особисті знижки

Закінчили ізраїльський вуз, нещодавно репатріювалися, відслужили в армії або живете в населеному пункті, де діють податкові пільги? Усе це може давати право на додаткові податкові послаблення.

Але бухгалтер на роботі не медіум — якщо ви не принесли папір, ви платите по повній.

5. Ви платите за страховки або пенсію

Мало хто знає, що самостійні відрахування до пенсійних фондів, страхування життя або навіть пожертви до благодійних фондів дають право на непогане податкове вирахування.

Які папери збирати?

Усе досить просто. Для перевірки вам знадобляться:

Форма 106 — її запитують у роботодавців за кожен рік.

Форма 867 — її беруть у банку, якщо у вас були цінні папери або депозити.

Довідки про пільги (диплом, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про репатріацію тощо).

Довідка про банківський рахунок (щоб було куди переказувати гроші).

До речі, забрати свої гроші можна за останні 6 років! Подавати за давніші періоди вже не вийде — вони просто згорять.

Скільки вийде повернути?

Конкретну цифру вам ніхто відразу не скаже. Усе залежить від того, скільки ви заробили і скільки пільг втратили. У когось виходить пара тисяч шекелів на дрібні витрати, а хтось забирає суму з чотирма-п'ятьма нулями.

Подавати самому чи звернутися до фахівців?

Якщо чесно, подати документи через сайт Податкової можна й самостійно. Але тут є підступ. Якщо переплутати цифри або задекларувати щось не те, система може вважати, що це не держава винна вам, а ви їй.

Не хочете розбиратися в бюрократичних тонкостях і хвилюватися через можливі помилки? Довірте це питання фахівцям, які щодня працюють з ізраїльськими податками. Експерти 7Souls Financial Planning якраз допомагають розібратися з фінансами в Ізраїлі та показують, як законно повернути все до останнього шекеля.

FAQ:

Я звільнився пару місяців тому. Чи досі можу повернути гроші?

Так, без проблем. Поточний статус взагалі не важливий. Головне — що відбувалося з вашими доходами за останні 6 років.

Навіщо мені щось подавати, якщо бухгалтер сам усе рахував?