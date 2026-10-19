Де початківцям легше знайти роботу в ІТ

Знайти першу роботу в ІТ стає складніше: вакансій для початківців меншає, а кількість конкурентів на одне місце зростає. У вересні 2026 року на одну таку вакансію в середньому припадало 47 відгуків. Водночас у деяких напрямах досі є можливості для кандидатів без досвіду.

За даними DOU, у вересні на платформі розмістили 613 вакансій для фахівців із досвідом роботи менш як рік. Із них 188 пропозицій були доступні тим, хто ще зовсім не має досвіду. Розповідаємо, які спеціальності пропонують найбільше вакансій для новачків і де конкуренція найвища.

Чому початківцям в ІТ стає складніше знайти роботу

У 2024 та 2025 роках кількість вакансій для початківців поступово зростала. Однак у 2026 році тенденція змінилася: після січневого піка, коли на DOU було 883 такі вакансії, їхня кількість почала скорочуватися.

Схожа ситуація спостерігається на ІТ-ринку загалом. На початку року компанії публікували на платформі майже 8 тис. вакансій щомісяця, тоді як у вересні їх було близько 6,3 тис.

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Найбільше пропозицій для кандидатів без досвіду у третьому кварталі було в категоріях Support, QA, HR, Sales і Marketing. Для фахівців із досвідом до року перелік дещо відрізняється: до п’ятірки напрямів із найбільшою кількістю вакансій увійшли Marketing, Support, Hardware, QA та HR.

Водночас 22% усіх вакансій для початківців у третьому кварталі припадали на категорію «Військова справа». Проте такі пропозиції найчастіше не були пов’язані з ІТ.

Розробникам-початківцям знайти роботу складніше через невелику кількість пропозицій. У третьому кварталі на DOU опублікували 28 вакансій Embedded, 25 — Front-end і 20 — Python.

Позитивну динаміку за кількістю вакансій для новачків показала лише категорія «Військова справа». У Support, Marketing, HR, Sales, Design і Project Manager пропозицій стало менше. У QA, Hardware, Analyst і Finance їхня кількість залишилася приблизно на тому самому рівні.

На яких ІТ-спеціальностях найбільша конкуренція

Разом зі скороченням кількості вакансій зростає конкуренція між кандидатами. Якщо в січні 2026 року на одну вакансію для початківців у середньому припадало 26 відгуків, то у вересні — вже 47.

Загалом на ІТ-ринку конкуренція також посилилася: кількість відгуків на одну вакансію зросла з 23 у січні до 38 у вересні.

Найбільша конкуренція серед початківців спостерігається в напрямах Node. js, Front-end та AI/ML. Водночас найменше відгуків на одну вакансію було в таких категоріях:

Hardware — 5,5 відгуку;

Technical Writer — 9;

Finance — 10;

SysAdmin — 13;

Embedded — 14.

За рік конкуренція помітно зросла в Sales, Node. js, Legal, HR, Assistant, Analyst, AI/ML та Account Manager. Помірне зростання кількості відгуків зафіксували також у QA, Marketing, Front-end, Hardware та Embedded. У Support, Finance, Design і Technical Writer рівень конкуренції залишився приблизно незмінним.

Скільки вакансій для новачків є у DefTech

У вересні на DOU розмістили 123 вакансії для початківців у DefTech. Це 20% усіх пропозицій для фахівців із досвідом менш як рік або без досвіду.

Протягом 2026 року кількість таких вакансій коливалася, але загалом суттєво не зросла. На тлі попереднього поступового зростання це може свідчити про те, що DefTech-компанії зараз зосереджені на пошуку досвідчених фахівців.

Конкуренція серед початківців у цьому секторі також посилилася: якщо в січні на одну вакансію припадало 9 відгуків, то у вересні — 14.

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Найбільше відгуків отримували вакансії QA та HR — по 27 на одну пропозицію. Для Embedded цей показник становив 17. Водночас найбільше вакансій у DefTech було в категорії Hardware — 29 у вересні.

Які компанії найчастіше шукають початківців

У третьому кварталі найбільше вакансій для новачків серед ІТ-компаній розмістили Solidgate, WinWin. Travel, SKELAR, AMO, Pharmbills, BetterMe, Futurra Group та UPSTARS.