У Мінʼюсті пояснили, як українцям за кордоном оформити спадщину в Україні

Як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном, Фото: magnific

Якщо ви проживаєте за кордоном, оформити спадщину в Україні можна без приїзду додому. Для цього потрібно вчасно подати заяву про прийняття спадщини через українське консульство або іноземного нотаріуса.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Як подати заяву про прийняття спадщини

Спадкоємець, який не проживав постійно зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, має подати заяву про її прийняття протягом шести місяців із дня смерті людини.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити заяву одним із двох способів:

у консульстві України. Звернутися до консульської установи, щоб засвідчити справжність підпису на заяві про прийняття спадщини;

Звернутися до консульської установи, щоб засвідчити справжність підпису на заяві про прийняття спадщини; в іноземного нотаріуса. Проте варто врахувати, що для використання документа в Україні може знадобитися апостиль або консульська легалізація, а також переклад українською мовою.

Після оформлення заяву потрібно надіслати поштою українському нотаріусу. Важливо зробити це до завершення шестимісячного строку та зберегти підтвердження відправлення.

Фахівці наголошують, подати заяву про прийняття спадщини може тільки спадкоємець. Зробити це через представника за довіреністю не можна.

До якого нотаріуса звертатися в Україні

Зазвичай спадщину оформлюють за останнім місцем проживання спадкодавця. Якщо воно невідоме — за місцезнаходженням його нерухомого майна, а за відсутності нерухомості — рухомого майна.

Для спадщини на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій дозволяють звертатися до нотаріусів на підконтрольній Україні території.

Для оформлення спадщини необхідно надати нотаріусу такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем (у разі спадкування за законом);

заповіт, якщо він є підставою для спадкування;

свідоцтво про народження, шлюб або інші документи, що підтверджують спорідненість;

документи, що підтверджують право власності спадкодавця на спадкове майно (наприклад, договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності, витяги з реєстрів тощо);

відомості або довідка про останнє місце проживання спадкодавця;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків спадкоємця;

інші документи залежно від виду майна та обставин справи.

На цьому етапі спадкоємець вже може оформити довіреність на представника в Україні, щоб той подавав необхідні документи й отримав свідоцтво про право на спадщину.

Довіреність можна посвідчити в українському консульстві або оформити за кордоном із дотриманням вимог для використання іноземних документів в Україні.

Як отримати свідоцтво про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину нотаріус видає після завершення шестимісячного строку та перевірки документів.

Якщо спадщину прийнято вчасно, отримати свідоцтво можна й пізніше — закон не встановлює кінцевого терміну.

Якщо спадкоємець не подав заяву вчасно, він може отримати письмову згоду інших спадкоємців на прийняття спадщини із запізненням або звернутися до суду.