Чи потрібно платити податки з оренди житла, яку оплачує роботодавець

Роботодавець оплачує житло працівнику: чи потрібно сплачувати податки, Фото: magnific

Якщо роботодавець винаймає квартиру для працівника чи компенсує витрати на житло, це може вважатися додатковим благом та підлягати оподаткуванню.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Коли потрібно сплачувати податки

Якщо працівник самостійно винаймає квартиру, а підприємство відшкодовує йому витрати, отримана компенсація вважається додатковим благом.

Так само оподатковується вартість житла, якщо роботодавець сам укладає договір оренди та платить власнику квартири за проживання працівника.

У зазначених випадках застосовуються такі ставки:

18% - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% - військовий збір.

Водночас, як пояснюють фахівці, якщо роботодавець сам орендує та оплачує житло для працівника, для розрахунку ПДФО застосовуються правила оподаткування доходів у негрошовій формі.

Це означає, що працівник отримує дохід не грошима, а у вигляді оплаченої послуги — проживання у квартирі.

Хто сплачує податки

Розраховувати й перераховувати податки до бюджету має роботодавець як податковий агент.

Він також відповідає за нарахування, утримання податків з доходу працівника та перераховування їх до бюджету.

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Якщо податки з такого доходу утримує роботодавець, працівнику не потрібно подавати річну декларацію лише через оплату або компенсацію оренди житла.

Однак держслужбовці та особи, які зобов’язані декларувати доходи та майно відповідно до антикорупційного законодавства, мають зазначати у декларації, зокрема, відомості про місце проживання, користування нерухомістю та отримані доходи.

Коли оплата житла не оподатковується

Вартість безоплатного користування житлом чи іншим майном, яке належить роботодавцю, не оподатковується за цією нормою, якщо його надання:

пов’язане з виконанням працівником трудових обов’язків відповідно до трудового договору (контракту);

передбачене колективним договором;

передбачене законом у встановлених ним межах.