У Польщі хочуть збільшити суму грошей, яку іноземці повинні мати з собою при в’їзді

У Польщі планують збільшити мінімальну суму грошей, яку повинні мати іноземці для в’їзду та перебування в країні.

Про це повідомляє RMF24.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підготувало відповідний проєкт постанови, опублікований на сайті Урядового центру законодавства. Нові вимоги стосуватимуться туристів, учасників організованих поїздок, а також іноземців, які приїжджають до Польщі на навчання або для наукової діяльності.

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Скільки грошей потрібно буде мати для в’їзду до Польщі

За проєктом постанови, іноземець, який планує перебувати в Польщі не більше ніж чотири дні, повинен буде мати щонайменше 1000 злотих на покриття витрат на проживання. Наразі мінімальна сума становить 300 злотих.

Для триваліших поїздок вимоги також посилять. Замість нинішніх 75 злотих іноземцям потрібно буде підтверджувати наявність 300 злотих на кожен день перебування.

Необхідну суму можна буде підтвердити також в еквіваленті в іноземній валюті.

Вимоги для людей з оплачуваним перебуванням

Окремі вимоги передбачені для учасників туристичних екскурсій, молодіжних таборів і спортивних змагань.

Нижчі фінансові пороги також застосовуватимуть до іноземців, які заздалегідь оплатили перебування, приїжджають до лікувально-санаторного закладу або беруть участь у програмі сезонної роботи під час канікул, якщо робота не є основною метою їхнього візиту.

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Для цієї категорії мінімальна сума становитиме 130 злотих на день, але загалом не менше ніж 650 злотих. Наразі вимоги значно нижчі: 20 злотих на день і щонайменше 100 злотих за весь період.

У міністерстві пояснюють, що підвищення мінімальної суми має забезпечити іноземцям достатньо коштів для покриття витрат, які не враховані у вартості заздалегідь оплаченого житла, харчування чи інших послуг, що забезпечують перебування в країні.

Вищий поріг для студентів та науковців

Зміни також стосуватимуться іноземців, які приїжджають до Польщі для здобуття освіти, навчання, проходження курсів, наукових досліджень або виконання дослідницьких робіт.

Для покриття витрат за перші два місяці запланованого перебування вони повинні будуть мати 2020 злотих. Наразі мінімальна сума для цієї категорії становить 1270 злотих.