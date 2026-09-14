Що зміниться на кордоні з Польщею: відповідь Туска Сьогодні 15:44 — Світ Що зміниться на кордоні з Польщею: відповідь Туска

Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути небезпечного скупчення, яке може стати потенційною ціллю для російських атак.

Про це пише Polskie Radio

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«Буде ще розмова в міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками і військовими має налагодити рух, щоб не утворювались затори, адже це стає небезпечно. Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це слабке місце у нас», — заявив польський прем’єр.

Заяву було оприлюднено невдовзі після атаки на локомотив «Укрзалізниці» на станції Ягодин. Незадовго до удару на станції перебував дипломатичний потяг із радниками з питань безпеки кількох країн Європейського Союзу, а також колишніми європейськими лідерами, серед яких був експрем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

Водночас в іншому потязі на станції перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Приблизно за 15 хвилин до удару пасажирів евакуювали зі станції.

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