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Що зміниться на кордоні з Польщею: відповідь Туска

Світ
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Що зміниться на кордоні з Польщею: відповідь Туска
Що зміниться на кордоні з Польщею: відповідь Туска
Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути небезпечного скупчення, яке може стати потенційною ціллю для російських атак.
Про це пише Polskie Radio.
«Буде ще розмова в міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками і військовими має налагодити рух, щоб не утворювались затори, адже це стає небезпечно. Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це слабке місце у нас», — заявив польський прем’єр.
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Заяву було оприлюднено невдовзі після атаки на локомотив «Укрзалізниці» на станції Ягодин. Незадовго до удару на станції перебував дипломатичний потяг із радниками з питань безпеки кількох країн Європейського Союзу, а також колишніми європейськими лідерами, серед яких був експрем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.
Водночас в іншому потязі на станції перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Приблизно за 15 хвилин до удару пасажирів евакуювали зі станції.
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Після атаки Джонсон закликав посилити Україну необхідними засобами ППО, а також передати Києву заморожені російські активи. Він нагадав, що у бельгійському депозитарії Euroclear зберігається понад 140 мільярдів євро заморожених коштів Кремля.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
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