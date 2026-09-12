Туреччина збільшує оборонні видатки на 229%

Туреччина у межах Середньострокової програми на 2027−2029 роки запланувала збільшити видатки на оборону на 229%, зосередившись на розвитку власних оборонних технологій та зменшенні залежності від імпорту.
Про це заявив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз під час презентації Середньострокової програми у президентському комплексі в Анкарі, передає «Укрінформ».
«Ми рухаємося до Туреччини, яка розробляє власні технології в оборонній промисловості, здатна самостійно задовольняти свої потреби та створювати високу додану вартість. У цьому контексті ми збільшуємо видатки на оборону на 229%», — сказав Їлмаз.
За словами віцепрезидента, оборона та безпека є одними з основних передумов економічного розвитку країни, тому бюджетні ресурси спрямовуватимуться відповідно до стратегічних потреб Туреччини.
У новій Середньостроковій програмі оборонна промисловість визначена одним із пріоритетних секторів з погляду технологічної незалежності та економічної безпеки.
Окрім того, програма передбачає нарощування потенціалу досліджень і розробок, виробництва та інновацій як в оборонній промисловості, так і в інших критично важливих сферах, зокрема медичних технологіях, напівпровідниках та штучному інтелекті.