Туреччина збільшує оборонні видатки на 229% Сьогодні 22:18 — Світ Прапор Туреччини

Туреччина у межах Середньострокової програми на 2027−2029 роки запланувала збільшити видатки на оборону на 229%, зосередившись на розвитку власних оборонних технологій та зменшенні залежності від імпорту.

Про це заявив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз під час презентації Середньострокової програми у президентському комплексі в Анкарі, передає «Укрінформ».

«Ми рухаємося до Туреччини , яка розробляє власні технології в оборонній промисловості, здатна самостійно задовольняти свої потреби та створювати високу додану вартість. У цьому контексті ми збільшуємо видатки на оборону на 229%», — сказав Їлмаз.

За словами віцепрезидента, оборона та безпека є одними з основних передумов економічного розвитку країни, тому бюджетні ресурси спрямовуватимуться відповідно до стратегічних потреб Туреччини.

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У новій Середньостроковій програмі оборонна промисловість визначена одним із пріоритетних секторів з погляду технологічної незалежності та економічної безпеки.