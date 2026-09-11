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Американці вперше посіли всі місця в топ-10 найбагатших людей світу

Світ
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Американці вперше посіли всі місця в топ-10 найбагатших людей світу
Американці вперше посіли всі місця в топ-10 найбагатших людей світу
Французький магнат індустрії предметів розкоші Бернар Арно вибув із десятки найбагатших людей світу, поступившись місцем у рейтингу, який тепер повністю складається з американців, переважно технологічних мільярдерів.
Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Місце в першій десятці втратив французький магнат розкоші Бернар Арно, засновник Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), чиї статки опустилися нижче статків американського інвестора Уоррена Баффета.
Ілон Маск із великим відривом очолює список зі статками $918,8 млрд. За ним ідуть підприємці технологічної галузі, зокрема Ларрі Пейдж, Джефф Безос, Сергій Брін та Майкл Делл. Вперше від моменту запуску індексу статків у 2012 році всі десять перших позицій посідають американці.
Падіння статків Арно особливо помітне від початку року. Статки 77-річного мільярдера скоротилися на $65 млрд — найбільше серед 500 найбагатших людей світу. Війна на Близькому Сході сильно вдарила по його бізнесу, скоротивши попит у таких торговельних центрах, як Дубай, на бренди LVMH — від виробників одягу Dior, Louis Vuitton і Tiffany до елітного алкоголю, зокрема шампанського Dom Perignon та коньяку Hennessy. Компанія також зіткнулася з труднощами в Китаї — ключовому для неї ринку, де конфлікт щодо торговельної марки з місцевим виробником чаю негативно вплинув на продажі.
Акції LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE у п’ятницю вранці на торгах у Парижі подорожчали на 0,5%. Напередодні компанія ненадовго поступилася L’Oreal SA статусом компанії з найбільшою ринковою капіталізацією у Франції.
Тим часом, індекс американських акцій S&P 500 з початку року зріс на 11%, і значною мірою цьому сприяли технологічні компанії на тлі попиту, повʼязаного зі штучним інтелектом.
Арно входив до десятки найбагатших людей світу з 22 березня 2017 року, зокрема нетривалий час обіймав перше місце, починаючи з грудня 2022 року. Він був першою людиною не з Північної Америки — і єдиним представником індустрії споживчих товарів — кому вдалося очолити рейтинг. Відтоді нікому не вдалося повторити це досягнення.
За матеріалами:
УНН
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