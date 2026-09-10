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Трамп хоче роздати кожному американцю по 5 тис. доларів — умови

Світ
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп зробив американцям масштабну грошову обіцянку напередодні проміжних виборів. Він заявив, що кожен дорослий громадянин США отримає $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом.
Така програма коштувала б бюджету понад $1 трлн і вже викликала питання щодо її реалізації та етичності.
Про це пише The Guardian.

Що про це відомо

Про виплати Трамп заявив під час майже двогодинного виступу на першому в історії Республіканської партії з’їзді, присвяченому проміжним виборам. Захід проходить у Далласі.
«Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами — і отримаєте $5 тисяч», — заявив Трамп перед прихильниками.
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Він також закликав виборців під час листопадових виборів «уявити, що я є у виборчому бюлетені», хоча сам Трамп не балотується на цих виборах.
Президент значну частину виступу присвятив критиці демократів і попередженням про наслідки можливої перемоги Демократичної партії. За його словами, у такому разі американці можуть втратити податкові пільги, безпеку та економічні здобутки.

Обіцянка може коштувати понад $1 трлн

Пропозиція Трампа одразу привернула увагу через її потенційну вартість. Якщо виплатити по $5 тисяч кожному дорослому громадянину США, загальна сума може перевищити $1 трлн.
Водночас у виступі Трамп не пояснив детально, з яких коштів фінансуватимуться такі виплати та яким саме буде механізм їх отримання.
Обіцянка прозвучала на тлі занепокоєння республіканців перспективами на проміжних виборах у листопаді. За прогнозами, партія може втратити контроль над Палатою представників.
Як пише видання, Трамп дав зрозуміти, що розраховує особисто вплинути на результат виборів. При цьому його рейтинг схвалення, за даними видання, тримається приблизно на рівні 38%.
Через непопулярність президента частина республіканських кандидатів, які беруть участь у конкурентних перегонах, навіть пропустила дводенний з’їзд.
Республіканці заявляли, що головними темами їхньої кампанії будуть зниження вартості життя, посилення контролю над кордоном, безпека громад та підтримка американських працівників і сімей. Водночас під час з’їзду багато промовців зосередилися на культурних питаннях і критиці демократів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТрампСШАКонгрес США
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