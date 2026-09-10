Трамп хоче роздати кожному американцю по 5 тис. доларів — умови Сьогодні 13:46 — Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив американцям масштабну грошову обіцянку напередодні проміжних виборів. Він заявив, що кожен дорослий громадянин США отримає $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом.

Така програма коштувала б бюджету понад $1 трлн і вже викликала питання щодо її реалізації та етичності.

Про це пише The Guardian

Що про це відомо

Про виплати Трамп заявив під час майже двогодинного виступу на першому в історії Республіканської партії з’їзді, присвяченому проміжним виборам. Захід проходить у Далласі.

«Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами — і отримаєте $5 тисяч», — заявив Трамп перед прихильниками.

Він також закликав виборців під час листопадових виборів «уявити, що я є у виборчому бюлетені», хоча сам Трамп не балотується на цих виборах.

Президент значну частину виступу присвятив критиці демократів і попередженням про наслідки можливої перемоги Демократичної партії. За його словами, у такому разі американці можуть втратити податкові пільги, безпеку та економічні здобутки.

Обіцянка може коштувати понад $1 трлн

Пропозиція Трампа одразу привернула увагу через її потенційну вартість. Якщо виплатити по $5 тисяч кожному дорослому громадянину США, загальна сума може перевищити $1 трлн.

Водночас у виступі Трамп не пояснив детально, з яких коштів фінансуватимуться такі виплати та яким саме буде механізм їх отримання.

Обіцянка прозвучала на тлі занепокоєння республіканців перспективами на проміжних виборах у листопаді. За прогнозами, партія може втратити контроль над Палатою представників.

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Як пише видання, Трамп дав зрозуміти, що розраховує особисто вплинути на результат виборів. При цьому його рейтинг схвалення, за даними видання, тримається приблизно на рівні 38%.

Через непопулярність президента частина республіканських кандидатів, які беруть участь у конкурентних перегонах, навіть пропустила дводенний з’їзд.