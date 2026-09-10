Президент США Дональд Трамп зробив американцям масштабну грошову обіцянку напередодні проміжних виборів. Він заявив, що кожен дорослий громадянин США отримає $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом.
Така програма коштувала б бюджету понад $1 трлн і вже викликала питання щодо її реалізації та етичності.
Він також закликав виборців під час листопадових виборів «уявити, що я є у виборчому бюлетені», хоча сам Трамп не балотується на цих виборах.
Президент значну частину виступу присвятив критиці демократів і попередженням про наслідки можливої перемоги Демократичної партії. За його словами, у такому разі американці можуть втратити податкові пільги, безпеку та економічні здобутки.
Обіцянка може коштувати понад $1 трлн
Пропозиція Трампа одразу привернула увагу через її потенційну вартість. Якщо виплатити по $5 тисяч кожному дорослому громадянину США, загальна сума може перевищити $1 трлн.
Водночас у виступі Трамп не пояснив детально, з яких коштів фінансуватимуться такі виплати та яким саме буде механізм їх отримання.
Обіцянка прозвучала на тлі занепокоєння республіканців перспективами на проміжних виборах у листопаді. За прогнозами, партія може втратити контроль над Палатою представників.
Цікавить допомога для українців за кордоном 2026 року? Ми зібрали актуальні програми, що діють у країнах Європи. Переходьте за посиланням та дізнавайтеся більше. 👛
Як пише видання, Трамп дав зрозуміти, що розраховує особисто вплинути на результат виборів. При цьому його рейтинг схвалення, за даними видання, тримається приблизно на рівні 38%.
Через непопулярність президента частина республіканських кандидатів, які беруть участь у конкурентних перегонах, навіть пропустила дводенний з’їзд.
Республіканці заявляли, що головними темами їхньої кампанії будуть зниження вартості життя, посилення контролю над кордоном, безпека громад та підтримка американських працівників і сімей. Водночас під час з’їзду багато промовців зосередилися на культурних питаннях і критиці демократів.