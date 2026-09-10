0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Абрамович програв суд ЄС у справі про санкції

Світ
52
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Суд Європейського Союзу відхилив позови російського олігарха Романа Абрамовича щодо його включення до санкційних списків ЄС.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Суду ЄС.

Санкції проти Абрамовича

Після повномасштабного вторгнення Рада Європейського Союзу заморозила кошти бізнесменів, які здійснюють діяльність у галузях економіки, що вважаються істотним джерелом доходів для уряду росії, та заборонила їм в’їзд до Європейського Союзу або транзит через його територію.
російський бізнесмен Роман Абрамович подав позови до Суду Європейського Союзу, оскаржуючи включення свого імені у санкційні списки та вимагаючи моральної компенсації. Втім у грудні 2023 та у вересні 2025 суд відхилив ці позови.
Читайте також
Згодом Рада ЄС ухвалила нові акти, якими продовжила дію санкцій спочатку до 15 вересня 2025 року, а потім — до 15 березня 2026 року.
У середу, 9 вересня, Суд Європейського Союзу відхилив позови Абрамовича, тим самим зберігши його активи під санкціями.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що юристи російського бізнесмена Романа Абрамовича попередили уряд Великої Британії, що він оскаржуватиме будь-які спроби конфіскувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 3,34 млрд доларів), отримані від продажу футбольного клубу «Челсі». За їхніми словами, ці кошти належать самому бізнесмену.
За матеріалами:
Європейська правда
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems