Абрамович програв суд ЄС у справі про санкції Сьогодні 07:45 — Світ Роман Абрамович

Суд Європейського Союзу відхилив позови російського олігарха Романа Абрамовича щодо його включення до санкційних списків ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Суду ЄС.

Санкції проти Абрамовича

Після повномасштабного вторгнення Рада Європейського Союзу заморозила кошти бізнесменів, які здійснюють діяльність у галузях економіки, що вважаються істотним джерелом доходів для уряду росії, та заборонила їм в’їзд до Європейського Союзу або транзит через його територію.

російський бізнесмен Роман Абрамович подав позови до Суду Європейського Союзу, оскаржуючи включення свого імені у санкційні списки та вимагаючи моральної компенсації. Втім у грудні 2023 та у вересні 2025 суд відхилив ці позови.

Згодом Рада ЄС ухвалила нові акти, якими продовжила дію санкцій спочатку до 15 вересня 2025 року, а потім — до 15 березня 2026 року.

У середу, 9 вересня, Суд Європейського Союзу відхилив позови Абрамовича, тим самим зберігши його активи під санкціями.