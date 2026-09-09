Раду ЄС очолить нова країна

Литва готується очолити Раду ЄС. Головними пріоритетами під час її головування будуть безпека і оборона, трансатлантична єдність, розширення ЄС та підтримка України.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис у соцмережі Х (Twitter).
Пріоритети
У пріоритетах будуть санкції проти рф і вступ України до ЄС.
Таку заяву Будрис зробив після щорічної зустрічі литовських послів, де обмінявся думками з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас.
У Європи є вибір — реагувати або очолити процес. Литва обирає другий шлях.
За словами міністра, це означає сильнішу підтримку України, жорсткіші санкції проти росії та білорусі, а також швидший європейський шлях для України і Молдови.
Нагадаємо, Литва та Естонія виступили проти послаблення санкцій щодо білорусі. Прем’єр-міністри Литви та Естонії Міндаугас Сінкявічюс і Крістен Міхал не бачать підстав для зміни санкційної політики. За їхніми словами, Мінськ не змінив свою позицію та продовжує підтримувати росію.