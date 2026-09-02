ПАРТНЕРСЬКА Досвід Platinum-партнера: Integrity Vision анонсує велику конференцію, присвячену екосистемі Camunda Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Досвід Platinum-партнера: Integrity Vision анонсує велику конференцію, присвячену екосистемі Camunda

Для великого банку чи ритейлера зупинка бізнес-процесу навіть на кілька хвилин — це мільйонні збитки та втрата довіри клієнтів. Щоб тримати складні алгоритми під повним контролем, глобальні корпорації використовують спеціалізовані платформи оркестрації.

Як українській IT-компанії вдалося пройти шлях від постачальника класичного софту до статусу ключового експерта німецького гіганта Camunda в регіоні — розповідаємо у матеріалі.

Сьогодні українська компанія Integrity Vision володіє найвищим статусом Platinum Partner від Camunda, першою в Україні реалізувала повноцінну міграцію високонавантажених систем на Camunda 8 та виступає єдиним офіційним представником з таким рівнем експертизи в країні.

Проте 16 років тому все починалося із зовсім інших технологій.

Запит на гнучкість або чому бізнес почав шукати альтернативи «важким» платформам

У 2010 році Integrity Vision робила перші кроки на ринку, постачаючи класичні, дещо консервативні системи класу Enterprise BPM від світових IT-гігантів. Це були надійні, але складні та ресурсномісткі в обслуговуванні рішення.

З часом ринок висунув нові вимоги, сучасному бізнесу знадобилася більша гнучкість та технологічна незалежність — можливість швидко змінювати й масштабувати процеси без жорсткої прив’язки до одного дорогого продукту.

Шукаючи ефективну альтернативу громіздким системам, експерти Integrity Vision звернули увагу на німецьку платформу Camunda, яка вирізнялася серед конкурентів поєднанням міжнародного стандарту BPMN (наочної мови візуальних схем, добре знайомої команді) та найсучаснішого технологічного стеку, що надавав розробникам повну свободу в створенні й масштабуванні рішень будь-якої складності.

Чому вибір припав на Camunda?

● Стандарт BPMN: зрозуміла візуальна мова схем, яка поєднує розуміння бізнесу та розробників.

● Сучасний стек: повна свобода для розробників у побудові архітектури будь-якої складності.

Фахівці Integrity Vision власними зусиллями глибинно розібрали нюанси платформи та підготувалися до реальних масштабних викликів.

2018 рік: проєкт у банку, який змінив усе

Переломним моментом став 2018 рік. Integrity Vision взяла участь у складному проєкті від одного з найбільших українських банків, запропонувавши замість звичних рішень, більш гнучке базі Camunda.

Успішна реалізація проєкту довела ефективність платформи для фінансового сектору й запустила активну фазу партнерства з німецьким вендором:

● Пряме навчання в Берліні: експерти компанії регулярно відвідували штаб-квартиру Camunda, здобуваючи знання безпосередньо від авторів платформи.

● Світовий досвід: команда стала постійним учасником глобальних конференцій CamundaCon, інтегруючи найкращі світові практики в українські реалії.

Від партнера в Україні до розробника глобальних стандартів

Сьогодні Camunda — це глобальний лідер у сфері оркестрації процесів. Платформі довіряють 9 із 10 найбільших банків світу, а також такі гіганти, як Atlassian, Lufthansa та Deutsche Telekom.

У цій глобальній екосистемі українська Integrity Vision посідає виняткову роль:

● № 1 в Україні: компанія є єдиним сертифікованим Platinum-партнером Camunda в країні.

● Експертиза глобального рівня: компанія отримала офіційну відзнаку Recognized Migration Partner, першою в Україні реалізувавши повноцінну міграцію високонавантажених систем клієнтів із Camunda 7 на Camunda 8.

● Розробка сертифікацій: довіра вендора до українських колег досягла рівня, коли експерти Integrity Vision допомагають самій Camunda складати питання для офіційних тестів, які проходять розробники по всьому світу.

«Співпраця з Camunda виросла зі спільного бачення, що процеси в компаніях мають бути гнучкими, а не зв’язаними важким софтом. Сьогодні ми не просто впроваджуємо платформу в Україні разом із вендором ми розвиваємо її екосистему та допомагаємо нашим клієнтам швидко адаптуватися до будь-яких змін», — коментує Інна Соловйова, CEO Integrity Vision.

Зустрінемось у Києві: головна подія року з оркестрації процесів

Експерти Integrity Vision та Camunda збирають спільноту на унікальний захід. Цього року своїм досвідом поділяться міжнародна команда Camunda, технічні експерти Integrity Vision та представники українського банківського сектору, які вже успішно працюють із цими рішеннями.

Ми відійдемо від сухої теорії: на гостей чекає глибоке занурення у тренди автоматизації та розбір практичних кейсів. А головне — ми дамо відповідь на одне з найгарячіших питань сьогодення: як найбільш затребувані процеси переробити під штучний інтелект. Ми детально обговоримо використання AI у банківських процесах та як керувати розумними агентами без втрати контролю над безпекою. На завершення заходу на вас чекатиме блок із підсумковими нотатками та розширена сесія запитань і відповідей із лідерами ринку.

Подія відбудеться 10 вересня 2026 року в Києві, участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

У сучасному бізнесі перемагають не ті, хто витрачає більше ресурсів, а ті, чиї процеси працюють швидше, точніше й розумніше. Приєднуйтесь до події, щоб дізнатися, як вивести оркестрацію процесів у вашій компанії на новий технологічний рівень.

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