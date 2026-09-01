Названо найбільших ритейлерів ринку (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Фондовий ринок

Названо найбільших ритейлерів ринку (інфографіка)

В Україні у січні-червні 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дохід компаній сфери роздрібної торгівлі збільшився на 18%, прибуток — на 17%.

Про це з посиланням на Єдиний державний реєстр повідомив Опендатабот

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41 235 компаній працюють у сфері роздрібної торгівлі наразі в Україні. Їх кількість стабільно зростає п’ятий рік поспіль. Цьогоріч на 796 компаній більше відкрилось, ніж закрилося.

Це майже стільки, як і до початку повномасштабної, коли чистий приріст за аналогічний період складав 804 компанії.

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Зростання доходу

За підсумком шести місяців 2026 року їхній сукупний дохід зріс на 18% — з 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При цьому позитивну динаміку продемонстрували 1 169 компаній, натомість у 702 бізнесів він скоротився.

Водночас загальний прибуток збільшився на 17% — з 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн. За вказаний період прибуткових компаній поменшало на 72 — із 1 354 у першому півріччі 2025 року до 1 272 нині.

Лідери

Створено finance.ua за допомогою ШІ

Найбільшим ритейлером країни за доходом став «АТБ-Маркет» — 136 млрд грн (+16% до минулорічного показника).

Друге місце посідає «Сільпо» із 59,55 млрд грн доходу (+18%). Трійку замикає «Вигідна покупка» (мережа «Аврора») — 28,26 млрд грн (+30%).

До п’ятірки також увійшли «Фора» — 26,83 млрд грн (+29%) та «Комфі Трейд» — 20,16 млрд грн (+27%).

Найбільше у грошах додав АТБ-маркет — 18,84 млрд грн, або +16% за рік. Сільпо збільшив дохід на 9,16 млрд грн (+18%), Аврора — на 6,52 млрд грн (+30%), а Фора — на 6,1 млрд грн (+29%).

становить $2,42 млрд. Про це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів. Раніше ми писали , що сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території УкраїниПро це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів.

Але попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо в 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то в 2023 році відбулось зростання на 12%.

На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року.

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