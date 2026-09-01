0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найбільших ритейлерів ринку (інфографіка)

Фондовий ринок
72
Названо найбільших ритейлерів ринку (інфографіка)
Названо найбільших ритейлерів ринку (інфографіка)
В Україні у січні-червні 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дохід компаній сфери роздрібної торгівлі збільшився на 18%, прибуток — на 17%.
Про це з посиланням на Єдиний державний реєстр повідомив Опендатабот.
41 235 компаній працюють у сфері роздрібної торгівлі наразі в Україні. Їх кількість стабільно зростає п’ятий рік поспіль. Цьогоріч на 796 компаній більше відкрилось, ніж закрилося.
Це майже стільки, як і до початку повномасштабної, коли чистий приріст за аналогічний період складав 804 компанії.
Читайте також

Зростання доходу

За підсумком шести місяців 2026 року їхній сукупний дохід зріс на 18% — з 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При цьому позитивну динаміку продемонстрували 1 169 компаній, натомість у 702 бізнесів він скоротився.
Водночас загальний прибуток збільшився на 17% — з 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн. За вказаний період прибуткових компаній поменшало на 72 — із 1 354 у першому півріччі 2025 року до 1 272 нині.

Лідери

<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Найбільшим ритейлером країни за доходом став «АТБ-Маркет» — 136 млрд грн (+16% до минулорічного показника).
Друге місце посідає «Сільпо» із 59,55 млрд грн доходу (+18%). Трійку замикає «Вигідна покупка» (мережа «Аврора») — 28,26 млрд грн (+30%).
До п’ятірки також увійшли «Фора» — 26,83 млрд грн (+29%) та «Комфі Трейд» — 20,16 млрд грн (+27%).
Найбільше у грошах додав АТБ-маркет — 18,84 млрд грн, або +16% за рік. Сільпо збільшив дохід на 9,16 млрд грн (+18%), Аврора — на 6,52 млрд грн (+30%), а Фора — на 6,1 млрд грн (+29%).
Раніше ми писали, що сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд. Про це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів.
Але попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо в 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то в 2023 році відбулось зростання на 12%.
На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems