Названо найбільших ритейлерів ринку (інфографіка)

За підсумком шести місяців 2026 року їхній сукупний дохід зріс на 18% — з 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При цьому позитивну динаміку продемонстрували 1 169 компаній, натомість у 702 бізнесів він скоротився.
Водночас загальний прибуток збільшився на 17% — з 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн. За вказаний період прибуткових компаній поменшало на 72 — із 1 354 у першому півріччі 2025 року до 1 272 нині.
Лідери
Найбільшим ритейлером країни за доходом став «АТБ-Маркет» — 136 млрд грн (+16% до минулорічного показника).
Друге місце посідає «Сільпо» із 59,55 млрд грн доходу (+18%). Трійку замикає «Вигідна покупка» (мережа «Аврора») — 28,26 млрд грн (+30%).
До п’ятірки також увійшли «Фора» — 26,83 млрд грн (+29%) та «Комфі Трейд» — 20,16 млрд грн (+27%).
Найбільше у грошах додав АТБ-маркет — 18,84 млрд грн, або +16% за рік. Сільпо збільшив дохід на 9,16 млрд грн (+18%), Аврора — на 6,52 млрд грн (+30%), а Фора — на 6,1 млрд грн (+29%).
Раніше ми писали, що сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд. Про це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів.
Але попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо в 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то в 2023 році відбулось зростання на 12%.
На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року.