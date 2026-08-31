monobank готує до запуску новий сервіс — деталі Сьогодні 15:10 — Фондовий ринок

В застосунку monobank незабаром з’явиться повноцінний сервіс бронювання готелів в Україні та світі — monoмандри.

Про це пише kosht.media.

Про що йдеться

Це повнофункціональний сервіс на кшталт відомого booking.com, хоча і з деякими особливостями.

Фактично сервіс monoмандри вже інтегрований в основний застосунок monobank, але меню з прямим переходом для користувачів поки не має.

monoмандри

Це основний варіант назви туристичного сервісу від monobank. Втім, для сервісу від mono подані заявки на реєстрацію кількох альтернативних торгових марок: мономандри, monomandry, monotravel, монотревел і варіанти з пробілами цих назв.

При цьому в самому monobank від офіційних коментарів стосовно сервісу і його запуску відмовились.

Що вміє monoмандри від monobank

Сервіс буде частиною основного застосунку monobank і вже дозволяє забронювати готель в Україні та за кордоном. Готелі підключені через сторонній агрегатор, тож обмежень за локацією фактично не має.

monoмандри працює через Unit Travel — профільну українську B2B-платформу у сфері туризму для агенцій та корпоративного бізнесу. Unit Travel забезпечує бронювання готелів, авіаквитків, трансфер, страхування тощо.

Логіка застосунку стандартна для подібних сервісів: пошук готелю за конкретною локацією чи на карті, низка фільтрів для уточнення (рейтинг, тип помешкання, відстань від центру, зручності, варіанти ціни), відображення ключових параметрів для обраного готелю і онлайн оплата.

Паралельно сюди додаються вже інтегрований рейтинг з перекладеними відгуками з інших сервісів (Expedia, Tripadvisor та інші). Відгуки підсумовуюся в коротку замітку за допомогою штучного інтелекту. Також інтегрований AI-помічник, в якого можна уточнити деталі про готель. Ситуативно сервіс пропонує підбірки помешкань — на морі, в горах тощо.

Оплата

Та основною особливістю monoмандри є можливість оплати частинами у всіх помешканнях. Тобто розстрочка платежу на 3 місяці без комісії. monobank почав пропонувати таку ж послугу в українських готелях ще на початку року, але в тестовому форматі і не масово з обмеженим вибором.

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